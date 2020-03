El empujón de Forlán, la denuncia de los jueces y la polémica que explotó con un video: ¿Fue bien denunciado?

Final del partido en el Campeón del Siglo. Danubio le empata 1-1 en la hora a Peñarol, el sábado por la tercera fecha del Torneo Apertura. Diego Forlán, enojado pero con los brazos en la espalda (hábito adquirido en su etapa de jugador) camina unos pasos dentro de la cancha, a las espaldas del primer línea Martín Soppi, hasta que lleva su mano hacia adelante y tiene un contacto con el árbitro, según se ve en un video que publicó VTV este martes. El juez gira, mira al entrenador -quien ya regresaba hacia el vestuario- y continúa hacia la mitad de la cancha para encontrarse con el resto de la cuarteta arbitral.

Minutos después, el juez del partido Leodán González denunciaría en el confidencial que ingresó este lunes a la Comisión de Disciplina que al finalizar el partido, Forlán realizó protestas improcedentes y que en un momento el línea "siente el puño" del entrenador de Peñarol, "con fuerza media", en su espalda.

¿Qué hubiese sucedido si los jueces no denunciaban a Forlán? Habrían quedado expuestos a ser castigados por parte del Colegio de Árbitros porque no informaron al tribunal sobre la situación que se planteó con el entrenador de Peñarol al finalizar el partido, que no es calificada como agresión pero si como un hecho en el que el entrenador superó los límites que tiene permitido al tocar con el puño al árbitro, además de las protestas.

En octubre de 2017, el árbitro Gustavo Tejera fue castigado por el Colegio y quedó impedido de arbitrar por no denunciar al capitán de Nacional, Diego Polenta, por una agresión a la que le restó importancia y no procedió como establece el protocolo de elevar el caso a los tribunales para que éstos determinen si corresponde o no sanción.

Quien vivió una situación similar a la de Forlán fue el técnico de la selección, Óscar Washington Tabárez en el partido ante Chile, en la Copa América de 2015. Fue denunciado en el confidencial por el árbitro y le aplicaron tres partidos de suspensión, que le impidieron ocupar el banco de suplentes en el estreno de las Eliminatorias para 2018.

¿Cómo sigue el caso? Tras ingresar a la órbita del tribunal, Peñarol fue instruido para que realice los descargos. El club tiene cuatro días para presentar sus pruebas y el próximo lunes será recibido en la AUF. Serán citados los árbitros para conocer más detalles de la denuncia en el confidencial y en qué consistió el "empujón con puño cerrado".

En caso que el tribunal entienda que se trata de una agresión simple, la sanción para Forlán podrá ser de dos partidos mínimos y de cuatro máximo.

En caso que le apliquen tres partidos no podrá ingresar a la cancha en el clásico del 1° de abril. Los próximos tres partidos de Peñarol son Boston River, Deportivo Maldonado y Nacional.

En estos encuentros el técnico será su hermano, Pablo.