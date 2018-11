El ente rector de la natación sudamericana le da la razón a Olimpia tras protesta de Biguá

La Confederación Sudamericana de Natación (Consanat) le remitió el martes a la Federación Uruguaya de Natación (FUN) una respuesta jurídica al reclamo que Biguá presentó el lunes por el resultado del Campeonato Nacional de natación que terminó el domingo pasado en la pileta del Campus de Maldonado y en el que resultó vencedor Olimpia por cuarto año consecutivo.

Biguá presentó antes de iniciado el torneo una protesta por la inclusión en el equipo de Olimpia de la nadadora Rafaela Raurich, quien tiene nacionalidad uruguaya y brasilela y que defendió a Brasil en el pasado Sudamericano de Lima. Los dos equipos presentaron a tres nadadores extranjeros (argentinos) tal como habilita el reglamento. Por la presencia de lo que Biguá entiende como cuarta extranjera presentó este reclamo basado en la aplicación de normas FINA (ente rector mundial de la natación).

La FUN, presidida por Verónica Stanham, trasladó el escrito que presentó Biguá a la Consanat que remitió una respuesta firmada por su asesor jurídico Gerardo Acosta.

En la misma se desestima el reclamo de Biguá aduciendo que las normas aplicables no son solo las del reglamento de la FUN sino que también debe aplicarse el Reglamento General de Pases y el Reglamento de Documentación del Deportista. "La argumentación expresada por el club Biguá de Biarritz respecto a la aplicación de las Reglas Generales de la FINA no es pertinente, ya que no existe una laguna jurídica en la Reglamentación propia de la FUN que justifique recurrir a las normas de la FINA", dice el escrito.

Raurich posee nacionalidad uruguaya, ya que su padre es uruguayo, y su madre brasileña. Pero no reside en Uruguay ni nunca había defendido a un equipo ni selección uruguaya sino a clubes y selecciones brasileñas.

En la parte medular del dictamen se afirma lo siguiente: "Una deportista uruguaya no residente en Uruguay e inscripta en un club afiliado a otra federación nacional (CBDA), que se inscribe en un club afiliado a la FUN, está prevista en la reglamentación de la Federación Uruguaya de Natación. En efecto, el Art. 7 del Reglamento de Documentación del Deportista dispone: “Todo competidor uruguayo o extranjero residente que ficha por una entidad nacional pertenecerá a la misma mientras no solicite pase a otra afiliada nacional y estará habilitado para competir por ella siempre que cumpla con los requisitos exigidos a esos efectos (licencia, certificado médico habilitante, etc.). No perderá esa condición aunque fichare o solicitare pase para una entidad afiliada a una federación extranjera.” Las negritas son nuestras, para resaltar que el Reglamento no distingue en cuanto a si el fichaje en la entidad afiliada a una federación extranjera es anterior o posterior al fichaje en el club afiliado a la FUN, por lo que debe considerarse, basado en el principio “pro competitione” (estar a favor de la competición) que la norma busca que toda persona de nacionalidad uruguaya pueda inscribirse en cualquier tiempo en un club afiliado a la FUN y competir valiéndose de su nacionalidad uruguaya, en los eventos organizadas por la FUN, como es el caso del Campeonato Nacional".

Para reforzar este concepto se recurre al artículo 18 del Reglamento General de Pases que dice: “Un competidor uruguayo o extranjero residente que habiendo fichado por una afiliada nacional solicite pase hacia una entidad afiliada a una Federación Extranjera afiliada a su vez a FINA, no perderá su condición de competidor perteneciente a la afiliada Nacional desde la cual se autoriza el pase y podrá competir por ella siempre que lo desee y cumpla con lo exigido en el Reglamento de Documentación del Deportista. No deberá por lo tanto solicitar pase nuevamente hacia su entidad nacional de origen”.

El escrito de la Consanat agrega al respecto: "Está claro que un deportista de nacionalidad uruguaya que vaya a residir en forma permanente al extranjero no deja de estar fichado e inscripto en la FUN, y cada vez que retorne ocasionalmente al Uruguay, podrá competir por su club de inscripción, sin necesidad de realizar trámite administrativo alguno para hacer retornar su “pase”. Aplicar a un deportista uruguayo no residente en Uruguay, condiciones más restrictivas por el simple hecho de haber fichado primero por una entidad afiliada a una federación extranjera sería un trato discriminatorio, prohibido tanto por las normas deportivas como por la legislación nacional uruguaya".

Leé acá el dictamen completo de la Consanat.

Dictamen Consanat by El Observador on Scribd

Olimpia se había asesorado

"A Rafaela Raurich la conocemos porque el padre es uruguayo y tiene doble nacionalidad; hace unos años que la habíamos invitado, pero recién este año pudo venir a defender al equipo", contó por su parte a Referí Emiliano Piaggio, entrenador de Olimpia junto a Nelson Corbo.



"Rafaela tiene 18 años y es una nadadora de nivel sudamericano de mayores. A nivel juvenil estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires donde fue sexta en 200 m libre y fue medallista en relevos", agregó el DT.

"En el Nacional ella no hizo tanta diferencia, sumó menos puntos que los otros extranjeros que trajimos. En el reclamo, Biguá afirma que con la quita de los puntos que ganó Olimpia perdería el campeonato, pero no es así porque esos puntos se redistribuyen entre los competidores que entraron detrás de ella y en ese caso Olimpia igual sigue siendo el campeón", afirmó Piaggio.

En los Nacionales suman puntos para cada equipos los ocho primeros de cada prueba y bonifican los récords nacionales.

"Olimpia se asesoró sobre la participación de esta nadadora desde antes de que compitiera", dijo Piaggio quien agregó que el reclamo de Biguá no le causó molestia alguna: "Lo tomamos de la mejor manera, como algo deportivo, por algo nos asesoramos antes de la competencia, tenemos muy buena relación con los entrenadores de Biguá e incluso charlamos del tema con ellos. No es nada contra nosotros, es simplemente algo deportivo y hay excelente relación tanto entre los nadadores como entre los entrenadores".

"Hace siete años que trabajo en Olimpia, me sumé a un proyecto que ya venía caminando desde 2007 en el que estaba proyectado llegar al 2015 ganando el Nacional de mayores. Se empezó por infantiles, nos preocupamos mucho por el trabajo en las categorías de base, por tener el semillero con gurises en cantidad y calidad, trabajarlos y eso llevó al actual proceso de cuatro títulos en mayores. No es que los demás no han mejorando, Biguá no ha dejado de trabajar bien, pero lo que ha pasado es que estos nadadores que trabajaron de chicos empezaron a tomar nivel en adultos", concluyó Piaggio quien este viernes se va a los Juegos Estudiantiles como entrenador de natación y en el equipo uruguayo cinco de los nueve representantes son de Olimpia.

¿Cómo sigue?

Este jueves se llevará a cabo un Consejo Superior en la FUN donde participarán todas las autoridades de la misma y los delegados de los clubes. Habrá que ver qué valor se le asigna a este dictamen remitido por Consanat y qué actitud adopta Biguá al respecto.