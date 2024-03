El Gobierno de Milei le pedirá a la Justicia que aplique la ley antiterrorista a las bandas narco

Tal y como se anunció durante la jornada del domingo, tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como su par de Defensa, Luis Petri, viajaron a Rosario, Santa Fe, para liderar el inicio del Comité de Crisis que afrontará e implementará medidas que sirvan para enfrentar la compleja situación que se encuentra viviendo la ciudad. También estuvieron presentes el gobernador de la provincia, Maximilano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin.

Vale destacar que esto se da después de que se hayan dando una inmensa cantidad de homicidios en la localidad y que, al mismo tiempo, se manifiesten amenazas contra las autoridades. El caso que tomó más relevancia es el de Bruno Bussanich, un joven de 25 años que trabajaba como playero en una estación de servicio y que fue acribillado en la noche del sábado mientras atendía.

Ante la presencia de una diversa variedad de medios, Bullrich aseguró que "hoy ya estamos hablando de narcoterrorismo”, es por eso que mencionó los puntos centrales del plan que piensan implementar.

"Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista, para que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población tenga doble pena".

"Estamos enviando al Congreso la ley antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre las bandas, ajudicándoles los crímenes a todos sus integrantes; como hizo el código penal de Italia para terminar con las mafias y luego Bukele contra las maras. Cada integrante llevará la pena de la organización".

"Enviaremos efectivos de las fuerza federales, los primeros están llegando hoy a la noche, para generar saturación y sumaremos de 2 a 4 zonas de alto riesgo en la ciudad. Vamos a trabajar con equipos especiales de investigación para conformar el árbol genealógico de las bandas que hoy actúan en Rosario. Haremos acciones de saturación en el horario crítico, de 17 a 7 de la mañana, para proteger la noche".

"Trabajaremos fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos que muchas veces no está en los barrios humildes sino en los de alta capacidad económica de la ciudad. Iremos contra ellos con las procuraciones especializadas para cortarles el capital del trabajo a las organizaciones".

"Solicitaremos la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas y le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales a la altura de lo que tenemos que afrontar. Queremos sacar las armas que han crecido y atentan contra la vida de la gente, tendremos reuniones confidenciales con los jueces para plantear un modelo diferente que nos permita controlar para lograr que Rosario no sea la ciudad con más armas del país".

En ese sentido, dejó en claro que "estas leyes nos van a permitir tomar al conjuntos de las bandas, necesitamos terminar con el hormiguero, no ir hormiga por hormiga", y continuó señalando que "sino no ganamos nunca. Esto no es un problema de ganar, es un problema de hacerles la vida difícil, que no haya armas en cada casa, que no se genere una situación en la que una persona puede salir a cualquier hora con un arma y asesinar a una persona".

"No es una cuestión de quién hace la operación, sino de hacerla. Jueces, fiscales, policía y gobierno provincial, gobierno nacional, fuerzas de seguridad federales, Fuerzas Armadas, todos juntos, junto a las políticas de protección para que los chicos jóvenes no entren al delito, como hicimos con Barrios Seguros, antes de que sea un delivery o un narco que va a terminar muerto y que tiene una expectativa de vida de 5 o 6 años", agregó.

Y, finalmente, concluyó declarando que "no nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Estamos en un momento difícil, pero la vida de todos los ciudadanos la vamos a proteger con todos los medios".

Javier Milei tras el crimen del playero en Rosario: “Son ellos o nosotros”

El presidente Javier Milei envió las condolencias a los familiares del playero asesinado por un sicario en Rosario y aseguró que “este Gobierno no va a parar hasta que haya justicia”. “Bruno (Bussanich) tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

En su extenso mensaje, apuntó contra el kirchnerismo y el narcotráfico: “El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”.

Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar… pic.twitter.com/kI5doQXECp — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

“Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario”, aseguró.

Al mismo tiempo, reiteró su compromiso con las Fuerzas de Seguridad, sobre las que comentó que “tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”. “Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. Ni un paso atrás, ministra Patricia Bullrich”, concluyó.