El terror narco paraliza Rosario: no hay clases, colectivos, taxis, recolección de residuos ni combustible

La violencia de las bandas narco contra la población civil de Rosario, que se cobró la vida de dos taxistas, un colectivero y el joven playero de una estación de servicio, paralizó virtualmente a la ciudad debido a las medidas de fuerza de taxis, colectivos, además de la suspención de la recolección de residuos y las clases en la ciudad, y del cierre de estaciones de servicio.

En las últimas horas, el gremio docente Amsafé confirmó el "cese total de actividades" para este lunes ante lo que definió como "terrorismo urbano" y "la escalada de violencia criminal". Los docentes también criticaron "las acciones provocativas y violentas del gobierno provincial que no han hecho más que agravar la situación". Además, advierten que “desde hace años se vienen ensayando medidas represivas y sucesivos despliegues de tropas federales que no han dado ninguna respuesta y han fracasado ostensiblemente”.

Luego de confirmarse la muerte de un chofer baleado, también se confirmó este lunes continuará la paralización de colectivos y taxis, estos últimos, hasta la 6 de la mañana en principio, también por el cierre masivo de estaciones de servicio en medio de la ola de violencia. "Debido al fallecimiento del compañero Marcos, el día de mañana lunes no habrá actividad de transporte urbano e interurbano. Acompañamos a la familia en este difícil momento", comunicó la regional Rosario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Una bandera con amenzas fue desplegada en una autopista de Rosario

En tanto, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti, tras anunciar el paro hasta las 6 de la mañana del lunes, sostuvo que no se puede garantizar el servicio por el cierre de estaciones de servicio. "Al no tener combustible, el abastecimiento para nuestra actividad, tampoco podemos garantizarlo ante el cese de los estacioneros a raíz del lamentable episodio de un compañero asesinado. Ya hemos informado a las autoridades municipales que no podemos brindar el servicio porque lamentablemente tampoco tenemos garantías de seguridad", expresó al respecto.

Por último, el secretario del Sindicato de Recolección y Barrido, Marcelo Andrada, anunció que no se va a realizar el servicio en la noche del domingo ni la mañana del lunes. La medida, señaló, es “en solidaridad con la familia del compañero chofer de colectivo que falleció y las de los taxistas atacados en la semana, todos víctimas de la violencia instalada en la ciudad”. Andrada agregó que la medida también responde a “encontrarse directamente amenazados en la bandera que apareció en avenida Circunvalación el día de ayer y en los repetidos hechos contra los camiones de la recolección y compañeros que no han tenido hasta la fecha ningún esclarecimiento”.

Los gobiernos nacional y provincial consideraron "terrorismo" a la escalada de violencia

La conmoción social generada por la seguidilla de asesinatos en la ciudad de Rosario decidió al Gobierno nacional a tomar cartas en el asunto, con una serie de medidas que serán anunciadas este lunes por los ministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Luis Petri, junto con el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro.

El asesinato a sangre fría de Bruno Nicolás Bussanich, el joven playero de 25 años que recibió dos tiros a quemarropa por parte de un sicario y dejó una mujer viuda y a un pequeño hijo de tres años huérfano, sumado a un informe reservado que le llegó al gobernador Pullaro, encendieron las alarmas: los clanes narcocriminales que estuvieron históricamente enfrentados se habrían unido con el objetivo de extorsionar al Estado: a fuerza de crímenes y hechos de alto impacto, obligarlo a pactar algún tipo de convivencia, de tolerancia. La seguidilla de cuatro asesinatos de trabajadores inocentes en manos de sicarios parecen confirmar la hipótesis que manejaban desde la Gobernación.

Este lunes Bullrich y Petri anunciarán el envío de más uniformados y recursos de Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía Federal, además de vehículos provistos por las Fuerzas Armadas para reforzar la presión sobre las bandas narcos y evitar que continúen los hechos de sangre que, casi a diario y con dosis de macabra espectacularidad, ocurrieron la semana pasada.

El asesinato del joven player, registrado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio de Mendoza al 7600 de Rosario, por parte de un sicario que le disparó en la cara y el pecho sin mediar palabra, y huyó, terminó de decidir fue el últomo de una serie que se inició la semana pasada, el miércoles, cuando Héctor Raúl Figueroa, un taxista de 43 años, fuer asesinado de nueve disparos. El mismo miércoles, Diego Alejandro Celentano, también taxista, de 32 años, recibió cinco disparos en Alvear y Garmendia, en un sector conocido como “La Mandarina”. Y el jueves, Marcos Daloia, de 39 años, chofer de la línea K de trolebús, fue baleado en la cabeza por un sicario mientras trabajaba, y tras tres días en estado crítico, falleció este domingo.

Tanto el gobierno de Pullaro como el propio Milei trataron a esos hechos como actos terroristas y se comprometieron a encontrar a los culpables materiales e intelectuales y ponerlos a disposición de la Justicia. En la noche del domingo, encerrados en sus casas, los rosarinos protagonizaron un sonoro cacerolazo para expresar sus temores antes crímenes y ataques a tiros -esta semana balearon una comisaría y un centro de detención- que se suceden de manera cotidiana.

El Gobierno de Milei refuerza la presencia de fuerzas federles

Con la llegada de Bullrich y Petri se espera el envío de lanchas especiales de Prefectura para patrullar el Paraná, más uniformados de Gendarmería y de las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria, duplicando las áreas de la ciudad con presencia de fuerzas federales, que colaborarán con el patrullaje y con tareas de inteligencia criminal. Está previsto que lleguen vehículos del Ejército y la Armada: uno 50 automóviles, 30 camionetas, cinco combis, dos colectivos y se pidió un helicóptero para ser utilizado en transporte y en patrullaje y control por tierra y aire de Rosario. Todos los recursos irán a cubrir la mitad de Rosario. Estarán en la zona sur, y en la zona noroeste, Empalme Graneros, barrio Ludueña y Tablada, de donde son Los Monos.

En el Ministerio de Seguridad señalaron que hasta la difusión de la foto en la que se ve a los detenidos en el penal de Piñero al estilo Bukele, habían caído los homicidios en Rosario. En enero del 2023 hubo 26 asesinatos, mientras que en enero del 2024 hubo 15. Pero en febrero del 2023 hubo 33 asesinatos y en febrero del 2024 hubo sólo 7. Eran buenos números, que mostraban un avance. "Pero cuando se ajusta la calle, se corta el narcomenudeo, se cortan las extorsiones a comerciantes que se hacían desde las cárceles, estos delincuentes pierden la paciencia y empiezan a hacer locuras”, explicaba un funcionario que estará en las reuniones entre los gobiernos de la provincia y de la Nación.

Milei: son ellos o nosotros

El presidente Milei lamentó ayer la muerte del joven playero y aseguró que su gobierno va a “redoblar esfuerzos” para “encerrar y aislar” a los narcotraficantes que están cometiendo los crímenes en esta ciudad. “Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia”, comenzó el mandatario. Y advirtió que “el kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana”, por lo que calificó a los criminales que están detrás de esos hechos como “un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”.

Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar… pic.twitter.com/kI5doQXECp — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

“Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”, sostuvo y agregó: “Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. Ni un paso atrás, ministra Patricia Bullrich”.

El informe reservado que advierte sobre la escalada de violencia

Según reveló el sitio de noticias Infobae, el gobernador Maximiliano Pullaro recivió un informe reservado que le reveló la existencia de un pacto, de una unión de todos clanes delictivos para atacar al Estado y doblegar la intención de parar con un negocio que combina en dosis iguales el dinero y la muerte. Fue un informe que se vio corroborado por una nota que encontraron en la estación de servicio donde ocurrió el crimen de Bruno.

“Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni”, comienza diciendo el mensaje del crimen organizado y continúa: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”. Esa mención a la unión es lo que llevó enorme preocupación, porque confirmó las versiones que habían en el mundo de la delincuencia de Rosario. “Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos ver a nuestros hijos y familia y se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel”, siguió la nota amenazante.

“Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes”, cerró el mensaje que dejó el sicario, firmado por: “Atte. Zona Norte, Zona Sur y Oeste unidos”. Pero no fue el único mensaje, antes apareció una tela colgada en la Autopista y Circunvalación con inscripciones amenazantes. “Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros familiares. Va haber muerte a inocentes. Taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes”.

Se trata de confirmaciones de un accionar coordinado entre bandas de distinto origen, despliegue y peso específico en el mundo narco de Rosario. Sin embargo, para las autoridades provinciales son la confirmación de que “se juntaron las bandas para atacar al Estado y para quebrar las decisiones de erradicarlas de nuestra ciudad. Esta es una lucha de la sociedad contra las mafias que atacan con estos hechos terroristas”, aseguró iIfobae citando una fuente del Gobierno e Santa Fe.

El apoyo logístico de las Fuerzas Armadas

El aporte que harán los militares será sólo logístico, en los términos que marca la Ley de Seguridad Inteior. Es decir, no habrá militares en las calles. “No va a haber un solo soldado, un solo conscripto, ni un oficial”, aclararon desde el Ministerio de Defensa cuando, la tarde del domingo trascendió malestar desde el Ejército y la Armada de terminar involucrados en la lucha contra el flagelo del narcotráfico. Es una preocupación permanente que hay entre generales y almirantes de no terminar siendo acusados de participar de acciones que están taxativamente prohibidas por la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.

En reserva, los altos mandos de ambas instituciones -la Fuerza Aérea no tiene despliegue suficiente para ser convocados a esas tareas- expresaron al ministro Petri una opinión adversa a ceder los vehículos y otros recursos para participar del combate contra el narco. De hecho, el tema formó parte de una reunión que se realizó la noche del domingo, mientras el ministro terminaba de definir la participación de Defensa en el operativo que se pondrá en marcha este lunes.

Bullrich anticipó que acusarán a los narcos de terrorismo y explicó qué rol tendrán las Fuerzas Armadas

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anticipó que acusarán a los narcos de Rosario de cometer actos terroristas. La funcionaria habló minutos antes de emprender el viaje a la provincia de Santa Fe, donde tiene previsto reunirse con el gobernador Maximiliano Pullaro y constituir un comité de crisis luego del fin de semana de escalada de la violencia. “En los dos primeros meses de gestión habíamos logrado bajar los homicidios de una manera contundente. Generamos un nuevo régimen en las cárceles y todo esto ha generado un intento de las bandas de recuperar un negocio que hoy tienen acotado, con un mecanismo de terror nunca visto, por lo cual van a estar implicados en acciones de terrorismo, como dice el artículo 41 del Código Penal”, aseguró Bullrich este lunes en la puerta de su domicilio en la ciudad de Buenso Aires.

El artículo 41 quinquies del Código Penal al que se refiere la funcionaria aumenta las penas para este tipo de delitos. “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”, prescribe.

El gobierno nacional dispuso crear un comité de crisis y movilizar las fuerzas federales a Rosario. “Vamos con toda la fuerza, con toda la decisión, con los medios que tenemos aunque no son muchos porque hemos recibido medios muy deteriorados, no tenemos autos, no tenemos helicópteros”, aclaró Bullrich.

“Nosotros nos vamos a reunir con los familiares de las víctimas que quieran reunirse con nosotros, con el gobernador, vamos a recorrer las zonas más picantes y más difíciles de Rosario y vamos a tener una acción muy concreta, más profunda, porque nosotros teníamos realmente una baja de homicidios muy importante y hemos tenido este recrudecimiento de la violencia a partir de haberles cerrado los grifos del negocio”, puntualizó.

Finalmente, Bullrich hizo hincapié en las dificultades de la tarea que enfrentan: “Tenemos que estar a la altura de la complejidad que nos han planteado, Rosario es una ciudad grande y es difícil tener control sobre todos y cada uno de los ciudadanos que se mueven y no sabés cómo puede aparecer el atentado”.