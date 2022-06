El hijo de Valeria Mazza habló por primera vez después de la agresión: "No me interesa la condena, pero sí que haya un castigo"

Tiziano Gravier, el hijo de la exmodelo Valeria Mazza y de Alejandro Gravier, habló por primera vez públicamente luego de la agresión que recibió a la salida de un boliche en Buenos Aires el pasado 5 de junio, en la que le dieron un golpe que le fracturó la mandíbula. En su primera entrevista luego del incidente, el joven pidió un castigo para los responsables y contó como fue su proceso de recuperación, luego de dos operaciones.

“Todavía tengo cuatro tornillos por la fractura”, comentó Gravier en conversación con el noticiero argentino Telenoche (Canal 13). En la charla explicó que lo más complicado del proceso fue su enfrentamiento con la angustia: "por no entender qué era lo que había pasado, le intentaba buscar una explicación lógica de por qué, y eso era lo que me costaba entender. Entonces, bueno, tuve que entender que esa era mi nueva realidad", continuó.

“Me costaba muchísimo comer, hablar, tomar agua. Encima, cuando salí del hospital tenía que seguir tomando medicamentos, como tenía la panza vacía me hacía doler la panza. Después me agarraba fiebre. Era un malhumor todo el tiempo. El tener que buscar una explicación que no la llegaba a encontrar, hasta después aceptar esta nueva realidad y el tiempo que tiene el cuerpo”, dijo Gravier, esquiador profesional de 20 años.

Al respecto de que busca que suceda con los jóvenes que lo golpearon, Gravier dijo: “No me interesa la condena a estos chicos, pero sí que haya un castigo”. Por la agresión fueron imputados y detenidos dos hombres.

Y concluyó: “Hoy en día hay muchísima violencia. Me gustaría aportar mi granito de arena para que esto no pase porque es terrible”.