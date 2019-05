El hombre que fue una década

El caso Watergate y la renuncia de Richard Nixon. La selección uruguaya de fútbol dirigida por Juan Eduardo Hohberg llega a las semifinales del mundial de tras derrotar en la altura de la Ciudad de México con 40º de calor a la Unión Soviética, considerada en ese entonces la selección mejor preparada físicamente en el mundo. El “New American Cinema”, que legó a historia del cine algunas películas memorables como El Padrino, Calles peligrosas, Taxi Driver, Apocalypse Now, La naranja mecánica, Mi vida es mi vida, Castillos de Arena, Espantapájaros, Tarde de Perros, Pat Garrett y Billy The Kid, Todos los hombres del presidente, Annie Hall, Manhattan, Tiburón, La conversación, La última película, etc., etc., Y La naranja mecánica.

La selección holandesa de fútbol, conocida como “La naranja mecánica”, dirigida por Rinus Michel y cuya oncena estaba integrada entre otros por Johannes Neeskens, Johannes Cruijff y Johnny Rep. La selección uruguaya de fútbol dirigida por Roberto Porta, a la cual la Naranja Mecánica le dio la más grande lección de fútbol que haya recibido un combinado celeste en su historia. Jack Nicholson, Al Pacino, Meryl Streep, John Travolta. Los gobiernos militares en Sudamérica. La invención del teléfono celular. La música disco. El ejército de Vietnam del Norte entra a Saigón. Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft. Steve Jobs y Stephen Wozniak fundan Apple. Pol Pot y el Khmer Rouge toman el control en Camboya y comienzan un baño de sangre.

Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca entran en la Comunidad Económica Europea. Nace el primer bebé de probeta. Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer primer ministro de Gran Bretaña. Donna Summer. Village Voice. Las tropas soviéticas invaden Afganistán. Ataque terrorista en los Juegos Olímpicos de Munich. Primer vuelo del Boeing 747, apodado el Jumbo Jet. Gloria Gaynor graba I Will Survive. The Knack graba My Sharona. El Apollo 13 regresa a la Tierra con todos los tripulantes a salvo. Se populariza la expresión “Houston, we have a problema” (Houston, tenemos un problema). Las primeras calculadoras de bolsillo. La aparición del Walkman, Betamax y del VHS. Fiebre del sábado a la noche, cuya banda sonora hizo por un tiempo a los Bee Gees más populares que todos los grupos anteriores en la historia de la música. La separación de los Beatles.

La Torre Sears de Chicago, con 442 metros, se convierte en el edificio más alto del mundo. El tenista Arthur Ashe se convierte en el primer tenista negro de la historia en ganar el torneo de Wimbledon. El terremoto de Tangshan, en China, deja un saldo de 240 mil muertos. Mueren Elvis Presley, Jimmi Hendrix y Charles Chaplin. Karol Jozef Wojtyla se convierte en el primer papa no italiano en 400 años. Comienza el pontificado de Juan Pablo II. La Madre Teresa gana el premio Nobel de la Paz. Mueren 918 personas en lo que es conocido como “el suicidio colectivo de Jonestown”.

El ascenso al poder del Ayatola Khomeini. Toma de 66 rehenes en la embajada estadounidense de Teherán. Eres Tú, de Mocedades, se convierte en la primera canción cantada en español con éxito mundial. Joan Manuel Serrat edita Mediterráneo y Rubén Blades, Pedro Navaja. Niki Lauda (febrero 22, 1949–mayo 20, 2019), muerto el lunes pasado a la edad de 70 años, se convierte en leyenda del automovilismo mundial, luego de ganar la Fórmula Uno en 1975 y 1977 y ayudar a definir una década encima de cuatro ruedas. Hay quienes lo consideran, junto a Ayrton Senna, uno de los dos mejores pilotos automovilísticos de la historia.

