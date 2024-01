El impactante cambio de look de Eunice Castro y una confesión: "Tengo ganas de enamorarme"

La comunicadora y modelo uruguaya Eunice Castro se hizo presente en la fiesta organizada por la revista Caras Uruguay.

Dueña de un estilo único, y con nuevo look, deslumbró con su corte parisino en este evento, que se celebró al atardecer, en la Playa Mansa.

En diálogo con El Observador comentó sobre su trayectoria: "Yo dí clases en escuelas, nunca tuve escuela propia, siempre me gustó dar clases y dar charlas también. En este momento como que me gusta más dar charlas como en el inicio de las escuelas, o en el final. Pero me han llamado varios para que de clases. Nunca lo pensé, no creo en tener una escuela de modelos propia, pero sí me gusta mucho la cercanía con la docencia, con guiarlas porque para mí, es una carrera que me duró más de 30 años".

"Fue una experiencia increíble en Uruguay y en el exterior durante muchos años, entonces es una carrera que defiendo mucho y me pongo a capa y espada cada vez que me hablan de esa carrera. Te juro que nunca hice la cuenta de cuántos desfiles hice en mi carrera, es mucho. No existían las redes, pero sí tengo todo lo gráfico, casi todo conmigo, como recuerdo y como back de mi experiencia. Porque para mí, me transformó como artista, me terminó de completar. Eso me llevó a hacer televisión y teatro", agregó.

Sobre su situación afectiva, la modelo evitó dar demasiados detalles intentando eludir una respuesta directa: "No sé. Por ahora me hice un corte espectacular de Julio Camacho y Marcelo Harín, los hombres uruguayos no sé dónde están, me podés ayudar a buscarlos. Tengo ganas de enamorarme, creo en el amor, parezco una Susanita, siempre creo en el amor. Creo en el amor y creo en la justicia también, en la justicia divina, temas legales no. Está todo terminado, queda algo (judicial), pero estoy perfecta".