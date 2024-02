Eunice Castro habló sobre su presente, sus sueños y su situación sentimental

Eunice Castro no para de sorprender por su dedicación y esfuerzo para ofrecer un plazo gourmet elaborado bajo la atenta dirección del chef Jorge Simeone.

La cita fue en el balneario La Esmeralda y tenía un claro objetivo: recaudar fondos para la Comisión de Fomento. Gracias al aporte de vecinos y turistas, en esta edición se aumentó 50% la cantidad de platos servidos.

Luego de la agotadora jornada, la actriz, comunicadora y modelo Eunice Castro dialogó con El Observador y reconoció que "no podían creer la cola de gente que había".

"Me gusta cocinar pero también eso de servir, de dárselos yo", agregó Castro, quien destacó las enseñanzas que le dejó Master Chef.

"Son las enseñanzas de Master Chef, es un poco de todo: me despertó el amor por la cocina, el arte y la dedicación, todo eso que es pura creación, imaginación y dedicación a la hora de servir el plato", distinguió.

Ese gusto por servir el plato también la despertó Master Chef, ya que le permitió descubrir que "le gusta hacerlo".

"Ojalá se haya notado, que la gente haya comido rico y que la Comisión de Fomento del balneario pueda hacer su sede y que La Esmeralda tenga su paella solidaria en cada edición", apuntó.

Sobre las posibilidades laborales desde la vecina orilla, Eunice comentó que "hacía mucho que no iba a la Argentina", pero recordó que fue hace un año y medio a hacer teatro "de conciencia" sobre violencia de género.

"Empecé con ese teatro del 2019 además de hacer comedias, que es lo que más había hecho en Argentina y en Uruguay. Me habían convocado para hacer obras de violencia de género, se dio para ir a la Argentina y poder hacerlo en la calle Corrientes, pero hace siete años que no iba".

La actriz confesó que "le gustaría volver", ya que regresó en el 2012 después de su paso por "Bailando por un sueño" y se quedó cuatro años y medio haciendo teatro.

A propósito del cambio de look que Eunice lució este verano, sostuvo que le dijeron que la "hacía mucho más joven".

"Yo me siento muy cómoda con el pelo, me da mucha personalidad y eso también me gusta", señaló la comunicadora, quien sostuvo estar convencida de que "hay un cambio total" en si misma.

"Soy la misma, pero estoy diferente. Me tomo las cosas de otra manera, elijo lo que quiero hacer y sé decir que no, que muchas veces en esta carrera es difícil. Estar soltera no lo elijo yo, eso lo elije el universo. Por ahora no sé, se dará. Estoy tranquila, uno siempre se quiere enamorar, es lo más lindo enamorarse. Dicen que es sufrir, pero no, yo creo que es lo más lindo que hay", declaró.