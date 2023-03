El Kun Agüero sufrió una “mini arritmia” en medio de un stream con Ibai Llanos

El exfutbolista argentino Sergio Agüero contó que padeció una “mini arritmia” en plena transmisión en vivo con el streamer español Ibai Llanos.

"Creo que me agarró una mini arritmia", dijo el Kun, manteniendo la calma y tomándose el pulso en su cuello.

A lo que Ibai le dijo: "¿Quieres que veamos un médico?".

Pero el Kun le dijo que no era necesario. "No, no. Porque tengo un chip y me va a detectar", señaló el exfutbolista que dejó su carrera por complicaciones cardíacas.

Agüero, de 34 años, se había retirado del fútbol en diciembre de 2021 por sus problemas cardíacos, iniciando desde entonces una nueva vida como 'streamer'.

En enero pasado volvió a ponerse los zapatos para jugar un partido de la King's League con el Kunisport, el equipo que tiene en este nuevo torneo de 'streamers' organizado por Gerard Piqué e Ibai Llanos.

En diciembre ya había avanzado que contaba con la autorización médica para jugar en este torneo llegado el caso.

El Kun es el presidente de uno de los equipos de esta King's League, un nuevo torneo de fútbol 7, pero con un reglamento propio, que cuenta con doce equipos que son presididos por 'streamers' como Ibai Llanos o antiguos jugadores como el propio Kun o Iker Casillas.

El torneo fue creado por Kosmos, la compañía de Piqué, retirado recientemente del fútbol profesional.