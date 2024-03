Duki con Migue Granados en Olga y un mensaje para los jóvenes: "La vida es eso, te caés y te levantás"

Este lunes, Duki se manifestó acerca de los desafíos que ha tenido a atravesar a lo largo de su carrera como artista y, al mismo tiempo mencionó algunas de sus principales influencias.

En diálogo con "Soñe que Volaba", programa que sale por la pantalla de Olga y es conducido por Migue Granados junto a Sofi Morandi y Lucas Fridman, dejó en claro que "le dije al equipo que quería venir al programa de Migue". "Tengo el sueño americano de mi vida. Logré acomodarme para no tener cosas molestas para hacer. Antes era mi propio manager", recordó sobre sus comienzos y el camino recorrido desde sus inicios en el freestyle en 2013.

Analizando sus primeros pasos en la carrera y la llegada del éxito, Duki expresó: "Cuando empezás a hacer música, pensás que es solo ir al estudio, grabar y tocar. Después te das cuenta que tenés 40 cosas más para hacer. Te empezás a desgastar. ¿Maradona no se la pegó? Todos nos la vamos a pegar, la gente tiene miedo de pegársela pero pegartela, te la vas a pegar".

“Te vas a equivocar, te vas a caer, te van a salir las cosas mal, es la base. Los jóvenes de ahora no intentan: hacen dos clases de baile, no les sale y lo dejan. La vida es eso, te vas a caer, te vas a golpear y tenés que levantarte”, expresó y continuó afirmando que "están en todo, en cómo soy, en los valores que tengo y en cómo no me malgasté la plata. Mis viejos siempre preservaron a Mauro antes que a Duki".

Luego, no solo recordó aquel primer Luna Park que llenó, sino que también mencionó la oportunidad de presentarse en el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid: "Me di cuenta de que no estaba disfrutando los procesos. Tuve que entender que haber llegado hasta acá no era el final de algo, sino el principio de lo que seguía".

Al ser consultado por sus influencias, no dudó y respondió que son "el Flaco Spinetta, Charly, Soda Stereo. Mi banda preferida son Los Abuelos de la Nada. Sin Gamulán es mi tema preferido de toda la vida. Virus me encanta porque me da algo de acordarme de mi casa en Almagro. A los 5 años tenía el disco y lo ponía en el comedor. Arrancaba Luna de Miel y me volvía loco".

Y, finalmente, concluyeron con un segmento en el que Duki y Migue Granados jugaron al básquet en una esquina de Humboldt y Cabrera, generando aún más entusiasmo entre los seguidores del artista y el programa.