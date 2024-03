Nicki Nicole adelantó su próxima canción, dedicada a Peso Pluma: "el karma tarde o temprano rebota”

El 10 de marzo, Nicki Nicole concluyó su serie de conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, compartiendo con su audiencia un adelanto de su nueva canción, inspirada en el profundo dolor que experimentó tras la traición de Peso Pluma.

El 13 de febrero, la cantante argentina puso fin a su relación con el músico mexicano después de descubrir su infidelidad. La difusión en redes sociales de un video de Peso Pluma en Las Vegas con otra mujer marcó el escandaloso final de su romance con Nicki.

Nicki Nicole y Peso Pluma

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", expresó Nicki al anunciar la ruptura.

Casi un mes después de estos acontecimientos, Nicki emocionó a su público en el Movistar Arena al presentar un fragmento de su nueva canción, que refleja no solo el dolor de su última decepción amorosa, sino también su experiencia previa sanando heridas tras su relación con Trueno, incluso llegando al compromiso.

Nicki Nicole

“Entendí que si el amor en un día se apaga, no fue amor. Y que las espinas también hacen parte de la flor”, empieza la canción. “Que vos tenés precio, pero yo tengo valor. Sé que sos un jugador, pero conmigo bebé te equivocas” y sigue: “Yo todo te di y tú como si nada te fuiste con otra. Pero yo me curo solita, no es la primera vez que estoy rota”.

“Ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota”, es la letra de la canción presentada por Nicki Nicole tras su separación de Peso Pluma.