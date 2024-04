El ministro de Salud denunció presiones de los laboratorios por la vacuna contra el dengue

En medio de la polémica por la inclusión de la vacuna del dengue en el calendario nacional, el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, acusó presiones por parte de los laboratorios y sostuvo que no está probado que la vacuna sirva para frenar el brote de dengue que atraviesa la Argentina. En una entrevista con Jonatan Viale por TN, el ministro se preguntó: “¿A usted no le llama la atención que hace cuatro días que estoy en cadena nacional, desde las 7 hasta las 23? Porque aprietan. Aprietan los laboratorios, aprieta la casta. Entiendo que es multicausal, no es mi responsabilidad determinar por qué. Tenemos que empezar a hablar con la verdad. Es mejor decir una verdad incómoda. Hay intereses. El Presidente está convencido de lo que hacemos y las decisiones que vamos a tomar en el área de salud tienen que ver con la evidencia científica que tenemos en este momento para tomar decisiones, no con aprietes”.

“Lo que nosotros decimos, para que quede bien claro, es que la vacuna es segura y eficaz. Ahora bien, yo soy el Ministro de Salud y tengo la responsabilidad de tomar una determinación acerca del Calendario Nacional de inmunización en la Argentina. Lo único que nosotros dijimos es lo que dijo la OPS y lo que nos aconseja la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), lo que nos dicen nuestros expertos y lo dice todo el mundo: la vacuna no es una herramienta validada para mitigar el brote. La decisión es personal de cada habitante con su médico de cabecera, porque les recuerdo que esta vacuna necesita prescripción médica para aplicarse”, resaltó el funcionario nacional.

Al tiempo que aseguró: “Algunas veces, uno siente que algunos pseudocientíficos que pululan por la por los medios de comunicación y se los presenta como grandes profesores, que muchas veces, muchos de ellos, tienen un muy buen currículum y son personas muy capacitadas, tienen algún conflicto de intereses”.

“Para que lo entienda bien, en Estados Unidos, cuando un profesional de la salud y hace una recomendación sobre una molécula, una droga, un remedio, o una vacuna, aclarar si tiene algún conflicto de intereses. Cuando uno ve un trial americano al final de ese trabajo y de ese protocolo, dice este protocolo fue pagado por este laboratorio”, dijo Russo. Y reclamó “volver a la evidencia científica”. “Ahí estamos todos tranquilos. La gente va a estar tranquila”, agregó.

En tanto, ante la consulta sobre si posible incorporación de la vacuna, Russo afirmó: “La decisión, hasta el momento, es no incluir la vacuna en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Nosotros estamos trabajando en forma conjunta con la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, haciendo lo que se llama la farmacovigilancia. Es decir, esta es una vacuna que ha superado la fase tres, en una población de 20.000 pacientes que ha sido segura y efectiva. Pero que todavía está en esta fase de prueba en el terreno que se llama la fase cuatro, que es farmacovigilancia”.

Sobre su aplicación en diversos lugares, Russo advirtió que “Brasil está haciendo una experiencia muy interesante, pero está vacunando chicos de 10 a 14 años. Salta y Misiones están haciendo una experiencia interesante y vacunan poblaciones diferentes: Salta de 20 a 39 misiones hasta un poco mayor de edad, casi hasta los 60 años. Nosotros no nos opusimos a eso. Lo que nosotros estamos observando es la experiencia, porque la responsabilidad de indicar una vacuna es mayúscula”. “Entonces, ahí vuelvo a lo primero, la casta tiene unos tiempos, la industria tiene unos tiempos, y la política tiene unos tiempos, que la ciencia no los tiene”, agregó.

En tanto, ante la repregunta, Russo aseguró: “El Presidente nos ha dado la responsabilidad y el apoyo para definir a quién se va a vacunar, dónde se lo va a vacunar con evidencia científica. El resto, me dijo el presidente, no nos interesan”. Y continuó: “El Estado es un gran comprador de los laboratorios. Nosotros vinimos a cambiar este statu quo, entonces tenemos que entender que las definiciones que vamos a tomar tienen que ver con el riesgo beneficio de la gente”

Por otro lado, al ser consultado por las críticas, Russo apuntó contra la gestión anterior “hacían conferencia con 26 infectólogos y un payaso. Se sacaban fotos y se filman en un barrio vulnerable, descacharrando y creen que así suman. Llegamos al ministerio y comunicamos al segundo día con el boletín epidemiológico, el cual está consolidado y publicados por nosotros en el Ministerio de Salud, semana por semana nosotros nos comunicamos con los 24 ministros de las provincias y comunicamos los datos, comunicamos cuál es el serotipo que está circulando. Entonces, ese estado presente del que hablan y que hoy está ausente”.

Según indicó dicha gestión fue la responsable de crear la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, “que se suponía que coordinaba a los laboratorios públicos de las diferentes provincias para abastecer de determinados medicamentos y en este caso el repelente también. Me llama la atención que en el 2023, que fue el año en donde algunas regiones se convirtieron en endémicas, el virus circuló durante todo el año. Nosotros llegamos y encontramos un laboratorio con directores con sueldos de 5 millones de pesos, pero repelentes no encontramos. La prioridad era otra”. “El ministro de Salud de la Nación tiene otro rol, no puede ocuparse de la Atención Primaria. Para eso están los gobiernos municipales y provinciales”, resaltó.

Por último, tras referirse a la medida sobre repelentes recientemente avalada, que entre otras cosas permitirá “la compra puerta a puerta con una resolución que hicimos desde ANMAT con el Ministerio de Economía”, Russo advirtió que “el ministro Luis Caputo, liberó las vallas que tenían para importar no solo los productores con sus insumos básicos, sino el producto terminado con algunas medidas muy específicas. También tenemos que decir estas verdades incómodas: nosotros no creemos tampoco que el Ministerio de Salud de la Nación es un supermercado para mandarle a los gobernadores, intendentes y ministros de salud de cada una de las regiones (distintos productos), porque así funciona el Ministerio”

Y concluyó: “Tuvimos una reunión con los 24 ministros de Salud de las Provincias (en el marco del COFESA) que muy positiva. Pudimos intercambiar opiniones y les dije: ustedes son los protagonistas. Nosotros vamos a marcar el camino, vamos a hacer la rectoría, pero ustedes son los protagonistas, ayúdenme a que la salud mejore, porque es más fácil para un ministro de Salud de la Provincia darse vuelta y pedirle al Ministerio de Salud de la Nación, como lo hacían un ecógrafo o un tomógrafo. Pero no, cómprenlo ustedes, discuta con su gobernador, que lo votó la gente, cuáles son las prioridades”.