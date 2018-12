El Nacional que se viene con Decurnex a la cabeza

Las urnas hablaron y Nacional comenzará este martes un nuevo ciclo, la era José Decurnex, el flamante presidente del club que asumirá mañana al frente de una Directiva en la que contará con otros siete representantes de su sector, más tres integrantes de la oposición.

Luego de un cierre de gestión complicado para el ahora extitular del club, José Luis Rodríguez, con un club endeudado, con obras pausadas en el Gran Parque Central y sin Uruguayos en los dos últimos años para paliar un poco la situación; los bolsos fueron a las urnas con una participación histórica en busca de un cambio de mando y alguien que tome con fuerza el timón de la institución.

Desde este martes, la nueva Directiva comenzará a trabajar en varios puntos, algunos de forma más urgente que otros.

“Ya desde mañana tenemos que empezar en equilibrar el presupuesto”, dijo a Referí José López Rubio, uno de los directivos votados entre los ocho que sumó Decurnex. “Eso es en lo que hay que pensar ya”. “Y no sé si primero o segundo en orden de prioridad, será la elección del nuevo técnico. Porque tenemos un año que ya está a la vuelta de la esquina hay un clásico y la Copa Libertadores”.

Con respecto al técnico, estimó que Decurnex y algún otro dirigente se reunirán con Iván Alonso, el nuevo manager deportivo del club, para delinear “el perfil” del entrenador. “Estoy seguro que Iván Alonso ya lo debe tener a ese perfil”, dijo López Rubio.

Sobre el nuevo rol del exgoleador en el club, señaló que será “importante”. “Va a ser el manager general y seguramente va a ser el nexo entre el club y todo lo internacional que pueda aportar dado su vastos conocimientos y trayectoria que tiene a nivel internacional”

“Iván va a aprovechar todos lo que aprendió en otros países y sus conexiones para que Nacional no sea solo del Uruguay, sino del mundo”, agregó.

Modelo internacional

Posicionarse a nivel internacional será uno de los objetivos de Decurnex para generar recursos para el club. “Vender la marca Nacional, esponsorizarlo tanto a nivel nacional como internacional, que es una de las fuentes de recursos que inmediatamente se van a encarar”, comentó López Rubio.

“Pero por sobre todas las cosas lo primero es equilibrar el presupuesto. Nacional tiene ingresos genuinos de 15 millones y gasta 22 al año. Tenes que estar 7 millones atrás. Lo primero que tenes que hacer es parar la sangría y equilibrar y después de ahí empezar a generar las fuentes de recursos que una de las cosas que apostamos, pero lleva un proceso, es el de activar el tema de formativas, que es el activo que tenemos. Se va a hacer hincapié fuertemente en formativas para ir produciendo, para generar después ingresos”, explicó.

En esa línea, a la hora de transferir futbolistas, se marcará una “nueva modalidad” de negociación que tendrá un máximo de cuatro partes: los dos clubes, el jugador y el representante.

“Entendemos que el jugador tiene que tener un representante que está más preparado para una negociación, evidentemente muchos futbolistas no lo están… Pero ese representante es contratado y pago por el futbolista, no por Nacional”, dijo el dirigente. “Nacional está dispuesto a pagar el 20% al futbolista y el 10% al representante, pero no pagar dos o tres veces comisiones a dos o tres intermediarios, como a veces sucede”.

Otro asunto que se tratará rápidamente es el de las obras en el Gran Parque Central, las que quedaron inconclusas en el medio el cambio de presidente. “Va a estar Eduardo Ache a cargo de la Comisión de Patrimonio y Obra. Se va a realizar una reunión con los palquistas a la brevedad para interiorizarlos de cómo está la situación”, contó López Rubio.

“Hay un par de presupuestos ya dados de dos empresas para terminar lo que queda, veremos cuál de los dos es más conveniente y echarle mano lo antes posible. Pero prometerle y decirle a los palquistas que para tal fecha va a estar, no lo vamos a hacer, mentirle no se le va a mentir a la gente. Pero sí cuando digamos que para tal fecha va a estar, va a estar. Eso va a llevar algunos meses”, señaló.

Consultado de si existía la posibilidad de esponsorizar el nombre del Gran Parque Central para generar recursos, manifestó que “no lo descartaría”, pero debería ser “más adelante”, con una propuesta que “valga la pena a los intereses de Nacional”.

“El Parque tiene un valor histórico muy grande y es lo Decurnex ha ido a trasmitir a otros mercados, que ya lo ha hecho. Hay que ver si tiene resultados”, dijo López Rubio.

Oposición a acompañar

La oposición quedó con tres cargos en la nueva Directiva: José Fuentes y Pabló Durán por la Lista 20 y Raúl Giuria por la Lista 14.

Desde ambos sectores reconocieron que los socios optaron notoriamente por la propuesta de Decurnex y ahora esperan aportar su visión en la dirigencia, si bien saben que son mayoría-.

“Tengo la esperanza de que sea promisorio, de que se trabaje en unidad. El martes vamos a asumir y tener la primera conversación”, dijo Giuiria a Referí sobre este nuevo período. “Hay disposición a colaborar y sacar las cosas adelantes. Nacional está en una posición muy difícil y lo que necesita es paz”, indicó. También señaló que en algunos puntos su plataforma coincidió con la de Decurnex. “La mayoría ha sido muy clara, con un voto no vamos a tener mucha exigencia. Hay que ubicarse. Pero será cuestión de charlar y explicar los fundamentos que cada uno propone”, manifestó.

Por su parte, Fuentes manifestó que será el sector mayoritario el que lleve las riendas del club y agregó que los temas primordiales a trabajar son los deportivos, los financieros y el Parque Central. “Teniendo en cuenta la situación son asuntos urgentes”, expresó a Referí. “Ahora hay que apoyar la opción que el socio eligió. Hay que respetar y ayudar a que salga adelante”, indicó.

Mañana se pondrá en marcha el nuevo ciclo tricolor, con los dirigentes en los que los socios confiaron para volver a las alegrías.

Los pilares de Decurnex

1-Grupo asesor. Con especialistas del club

“Es un asesoramiento muy especial porque fui a buscar gente que conoce a Nacional de adentro y de afuera, que conoce a Nacional como jugador, en el caso de Víctor (Espárrago) además como técnico, que ha jugado en distintos mercados, con distintas edades. Pero es un grupo asesor de mí y de Alejandro (Balbi), y que va a tener una opinión muy importante a la hora de las decisiones deportivas. Iván (Alonso) es la persona en cargo, es quien va a cuidar el activo de Nacional. Él va a definir el perfil y finalmente la decisión va a ser mía. Estas decisiones estratégicas y claves las tengo que tomar yo en la mesa porque son las que determinan el futuro del club”, dijo José Decurnex a Punto Penal este domingo al explicar la formación del grupo en el que también estará Eduardo De La Peña, entre otros.

2-Modo de gestión. Al frente de las decisiones

“Me gusta el debate, la comunicación, hasta cierto punto. Después, las decisiones se tienen que tomar. Creo que el socio se expresó sobre cuál es el proyecto de trabajo que más lo entusiasmó”, dijo Decurnex, quien señaló que es partidario de intercambiar con los dirigentes pero ser él quien defina en los distintos temas. Además, señaló que “las primeras decisiones, las más profundas se tienen que tomar en los primeros 60 o 90 días”. Entre esos puntos están los 14 contratos que terminan a fin de año. “Tenemos que tener esa discusión y rearmar el equipo para el año que viene”, dijo. Y también si mantienen el reclamo en la AUF por las finales del Campeonato Uruguayo. “Lo vamos a tratar este martes y tomar una decisión”, dijo.

3-El rol de Iván Alonso. Nuevo cargo

“El rol de Iván es el de manager deportivo general. Lo que hace es combinar el mundo deportivo, con una secretaria técnica, una secretaria logística, el mundo de formativas y el plantel principal o mundo de Primera División, con el mundo de lo que pasa de la raya de cal para afuera, donde se mezcla un rol de marketing, comunicaciones, tecnología… Y es un rol solo”, explicó el nuevo presidente tricolor. “Van a haber personas en esas áreas que van a responder a Iván. Es un rol que empieza a mezclar el mundo del fútbol con el mundo de cómo internacionalizar a Nacional , su marca y llevarlo a otro mercado”, agregó Decurnex.

4-Los juveniles. Potenciar

“Nacional tiene un grupo de formativas que para mí es de primer nivel. No son casualidad los resultados que hemos obtenido, la Copa Libertadores sub 20, los clásicos que ganamos en todas las divisionales que fueron históricos... La idea es incorporar personas adicionales, incorporar tecnología o algo más de logísitca. En el plan maestro de Los Céspedes la idea es enfocarnos en el ala edilicia de formativas que tiene ese proyecto, que sería el primer paso que a mí me encantaría dar y que ya tenemos el plan de trabajo para incorporarlo en corto tiempo”, explicó.

5-Ídolos del club. Su opinión sobre Medina y Recoba

Decurnex también habló sobre la salida de Alexander Medina, quien dejó la conducción técnica el pasado jueves, antes de las elecciones. “No me sorprendió porque tal como lo dijo el Cacique públicamente, Iván (Alonso) había tenido una reunión extensa hacía unas semanas, había habido un permanente contacto, y de alguna manera sabíamos que ese era el camino que estaba tomando, su decisión, y la respetamos muchísimo. El Cacique es un gran activo del club y creo que tenemos que respetar esa decisión. Se va por la puerta grande y creemos que va a volver por esa puerta”, expresó. Sobre Álvaro Recoba, quien formó parte de la lista de José Fuentes y Pablo Durán como un posibile director deportivo en caso de ganar, dijo que las puertas están abiertas. “Es prematuro hablar de nombres. Vamos a trabajar fuertemente en la estructura que ya está armada. Todas las personas que quieran trabajar para Nacional van a tener las puertas abiertas del club, desde distintos ángulos, deportivo, financiero”, señaló el nuevo presidente albo.