El padre del acusado por el crimen de una jubilada en Quilmes lo entregó "para que no lo maten”

Gustavo Molina, el papá de Yonatan Molina, de 21 años, acusado de asesinar a su vecina, Teresa Pepa, de 72 años, el lunes pasado en Quilmes Oeste durante un robo, habló con Telenoche (eltrece) y contó que él cree que su hijo actuó con alguien más y que no es el autor del crimen. “Yo creo que mi hijo no fue, estuvo con alguien más, porque me dijeron que lo vieron con otro chico”, afirmó el hombre.

“Lo llevé ante la Policía porque no quería que lo mataran en la villa donde se instaló. Mi hermana vio que pasó una tele por la medianera. Cuando veo la tele, carne, todo lo que robó, él ya no estaba, se había ido a la villa”, agregó. “Yo lo iba a buscar a la villa y él se volvía a ir. Consume marihuana y pastillas”, contó Gustavo y agregó entre lágrimas: “Cuando escuché lo que pasó me quería morir. No lo podía creer. Querían que yo vaya a ver el cuerpo, pero yo estaba muy shockeado, pensé que pudo haber sido mi hijo.”

El frente de la casa donde fue hallada muerta la mujer de 72 años

Visiblemente conmovido, el hombre aseguró que “cree que su hijo no fue” el autor material del crimen. “Estuvo con otro más. Un vecino lo vio a la tarde con otro pibe que no conoce. Yo no creo que haya sido él porque vino sin manchas de sangre, nada.”, detalló.

Al momento de la detención, Gustavo contó que su hijo no le dijo nada y que cuando él le contó que Teresa estaba muerta “se quedó en shock”. “Lo subieron al patrullero y se lo llevaron. En la comisaria lo abracé, le dije que lo quería y que dijera la verdad”, indicó al aire de Telenoche.

“Él nunca hizo esto. Desde que empezó a ir a la chancha de Racing comenzó a fumar nevado, marihuana con cocaína, paco. Fuma todos los días. Se ve que ese día no tenía plata e hizo lo que hizo”, lamentó el hombre.

Teresa Pepa, de 72 años, fue brutalmente asesina el domingo por la noche en su casa de Oliveri al 3600, Quilmes Oeste. Según indicaron fuentes policiales, presentaba signos de violencia y cuatro puñaladas que le causaron la muerte en el acto.

El cuerpo de la mujer fue encontrado por sus hijos. Teresa era muy conocida en el barrio en el que ocurrió el crimen porque hacía más de 40 años que vivía en ese lugar. “Estaba tendida en el piso con signos de haber estado atada con cables. Además, estaba tapada con cajas y bolsas. La mujer vivía sola y fue encontrada por un familiar que fue a verla luego de que no contestara las llamadas”, informaron fuentes de la investigación.

El joven detenido por el crimen de la jubilada en Quilmes

Según trascendidos, la mujer tenía problemas con su vecino Yonatan Molina, un joven de 21 años que fue entregado por su tía y su papá a la Policía y quedó detenido acusado de ser el autor del robo y el presunto homicida de la jubilada.