El palito a Delgado, la comparación de los Lacalle y el llamado a “engrosar las filas” del Frente Amplio; hablan los precandidatos

Un día después del plenario que confirmó los cuatro precandidatos del Frente Amplio para competir por la Presidencia de Uruguay, los protagonistas tomaron la palabra.

Yamandú Orsi fue el primero en abrir el espacio de oratoria y apeló a la emotividad. Recordó a “los compañeros y compañeras” fallecidos durante los últimos meses y pidió por la “unidad en diversidad o diversidad en la unidad”.

FA

Yamandú Orsi.

Según el intendente de Canelones, hay que “seguir engrosando las filas del Frente Amplio”. Dijo: “A partir de este abrazo que nos damos hoy tenemos que salir a darnos un abrazo mucho más grande, de un proyecto nacional”.

Carolina Cosse le siguió. “Hace un tiempo (Álvaro) Delgado dijo que este era el peor Frente Amplio de la historia. Al tiempo salieron varios más a decir lo mismo. Hay que reconocerles la capacidad de coordinación (risas). Este gobierno no ha sido bueno haciendo, pero sí diciendo. Yo no sé si este no es el mejor Frente Amplio de la historia. ¿Saben por qué? Porque nuestra historia es muy grande”.

FA

Carolina Cosse.

La intendenta de Montevideo marcó la diferencia de su colectividad política con el gobierno de turno. Criticó que haya una salud para ricos y otra para pobres. Una educación para ricos y otra para pobres.

Andrés Lima, a su vez, criticó la actitud del presidente Luis Lacalle Pou, a quien calificó de “ausente”. Como ejemplo, citó: “Dice que miró a los ojos a Penadés y le creyó. Que pasó a saludar a Bustillo y Lafluf mientras destruían pruebas”.

FA

Andrés Lima.

El intendente de Salto se preguntó: ¿Cómo hace para gobernar alguien que no tiene idea de lo que hacen sus asesores? ¿En qué país vive? Este es el gobierno con más actos de corrupción que ha tenido este país. Y ha pasado algo que no sabíamos que podía suceder: que iba a superar al padre”.

Mario Bargara cerró y se preguntó por qué, a su entender, el Frente Amplio debe retornar al poder. "No queremos tener un gobierno que gobierne para los malla oro. No queremos un gobierno inmerso en la corrupción. No tenemos soluciones mágicas, pero estamos trabajando. Pero, ¿quién tiene dudas de que tras 15 años del Frente Amplio este pasó a ser un país con más derechos?".

FA

Mario Bergara.

El senador recordó: "Que quede claro: Yamandu no alcanza. Carolina no alcanza. Andrés no alcanza. Mario no alcanza. Necesitamos que cada frenteamplista vaya a hablar con la gente. ¿Aprendimos o no aprendimos que no tenemos que ser soberbios?".