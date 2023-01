El palo de Sebastián Sosa a Ruglio: "Me dijo que me llamaba el fin de semana pero no me dijo de qué año"

El actual golero de Pumas de México, Sebastián Sosa, confesó este martes que el año pasado le escribió al presidente de Peñarol para saber qué posibilidades existían de retornar al club donde se formó.

Quien fue el tercer arquero de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 soltó una ironía al revelar el diálogo que tuvo con Ruglio.

"En diciembre, recordando que un año atrás habíamos tenido una charla para poder volver al club, le escribí a Ruglio para saber qué planes tenían para el arco para este 2023. Me dijo que me llamaba el fin de semana pero no me dijo de qué año", expresó Sosa en Último al Arco que se emite por Sport 890.

"Después de la partida de Kevin (Dawson, a Deportivo Cali) se podía abrir la chance de volver, esa fue la respuesta, que hablábamos el fin de semana, pero de ahí para acá no tuvimos más contacto", remarcó Sosa, ex Independiente, Boca Juniors y Vélez Sarsfield en Argentina.

Sin embargo, Peñarol apostó por Thiago Cardozo para esta temporada, le hizo una conferencia de prensa especial para su ceremonia de renovación contractual y ahora busca un golero que en principio llegará como suplente pero que peleará por el puesto con el arquero de la casa.