Sub 20: juvenil de Peñarol desafectado espera explicación de Broli y recibió apoyo de Ruglio

El lateral de Peñarol, Joaquín Ferreira, dijo que quedó en “shock” al enterarse que quedó afuera de la convocatoria para la selección uruguaya sub 20 que disputará el Sudamericano de Colombia a partir del 19 de enero.

“Un poco triste, un poco shockeado por toda la situación”, dijo el juvenil aurinegro de 19 años este lunes en Quiero Fútbol de radio Sport 890.

El jugador explicó por qué se sorprendió no estar en la lista. “He estado en todo el proceso, he viajado siempre y he jugado, sea titular o no, siempre estuve en todo el proceso”.

“En la última semana, el último día de entrenamiento, que decían quién viajaba o no, me desafectaron”, dijo sobre la nómina final que dio el entrenador del combinado, Marcelo Broli.

AUF

Joaquín Ferreira

Espera una explicación de Broli

Ferreira conoce desde hace ya un buen tiempo a Marcelo Broli, ya que el DT lo dirigió en Peñarol antes de pasar la selección juvenil uruguaya.

El futbolista dijo que espera que le expliquen los motivos por los que no fue convocado.

“Hasta el momento estoy esperando una explicación, por qué”, señaló.

“No me lo imaginaba”, dijo, sobre su baja en la lista. “Siempre estuve en todo el proceso”.

EFE

Joaquín Ferreira con la selección

Sobre Broli, dijo que lo conocía de Peñarol. “Salimos campeones uruguayos en sub 19 y después en la Libertadores”.

Con respecto a su desempeño en la selección, señaló: “Tuve mis altos y bajos, pero creo que siempre fue regular”.

También agregó que la desafectación de los jugadores fue “colectiva” y no hubo una explicación individual.

El llamado de Peñarol

Tras quedar afuera del Sudamericano, Ferreira tuvo una buena noticia: el llamado para sumarse a la pretemporada del plantel principal que dirige Alfredo Arias.

“El mismo día que me desafectaron, a la tarde me llama (el gerente deportivo de Peñarol, Pablo) Bengoechea y me convoca para que me presente en Los Aromos al día siguiente”, contó.

Peñarol

Joaquín Ferreira en la pretemporada 2023 de Peñarol

“Pasé del estado de shock a la alegría de un momento para otro. La verdad que muy feliz, no solo para mí, sino para mi familia”, dijo sobre el momento en su club.

El lateral oriundo de Rivera llegó a los aurinegros con 15 años, fue dos años campeón en Cuarta y ganó la Libertadores sub 20, con Broli como DT.

“Siempre de lateral derecho ya alguna vez he rotado de zaguero”, dijo sobre su posición.

El apoyo de Ruglio

Ferreira contó que tras ser desafectado de la selección sub 20, uno de los que intentó animarlo fue el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

@OficialCAP

Joaquín Ferreira

“Días después me mandó un mensaje de aliento”, contó.

Además, recibió mensajes de ánimo de compañeros como Damián García y Thiago Cardozo.

Otro que charló con él fue el entrenador del primer equipo, Alfredo Arias. “Hablamos muy poco. Me dijo que me suelte, que sea yo, y me dio para adelante”.