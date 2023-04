El penal de la polémica en Independiente vs Racing que calentó el clásico de Avellaneda

Independiente y Racing empataron 1-1 este domingo en el clásico de Avellaneda, un duelo en el que los dos llegaban de capa caída en el campeonato argentino y con la necesidad de ganar, y que tuvo una gran polémica en el cobro de un penal para los albicelestes, mediante el cual lograron el empate.

El uruguayo Martín Cauteruccio puso en ventaja a Independiente a los 19 minutos con un derechazo esquinado, pero Racing lo empató a los 38 minutos, con un discutido penal de Vallejo sobre Mura que pareció falta fuera del área y que el guaraní Matías Rojas mandó a la red con un potente disparo.

PENAL PARA RACING Y AMARILLA PARA VALLEJO...



PENAL PARA RACING Y AMARILLA PARA VALLEJO...

La jugada del penal hizo reaccionar a los hinchas del Rojo de Avellaneda, cuyo equipo llegaba al partido con una racha negativa de 10 juegos sin ganar.

Además de la crisis institucional del club, con renuncias del presidente, denuncias y deudas millonarias, en el plano deportivo cambiaron DT pocas horas antes y el pasado viernes asumió el ex Nacional Ricardo Zielinski.

Imágenes del penal para Racing en el clásico ante Independiente

¿Qué dijo el juez del partido? ¿Por qué no la vio en la pantalla de VAR?

El juez del partido, Yael Falcón Pérez, hizo una breve declaración sobre su decisión de cobrar el penal, mientras se retiraba del Estadio Libertadores de América rodeado de periodistas.

"Lo que yo veo es que empezó empujándolo afuera y terminó empujándolo adentro", explicó el árbitro, agregando también que los jueces tienen orden de no hacer declaraciones.

La explicación de Falcón Pérez sobre el penal cobrado a favor de Racing ante Independiente.

Además, mencionó que desde la cabina del VAR apoyaron su decisión sobre la jugada y por eso no fue necesario que fuera a ver la acción al monitor, lo que también generó malestar de hinchas y jugadores.

🗣️ FALCÓN PÉREZ Y EL PENAL QUE SANCIONÓ A FAVOR DE RACING: "LO QUE YO VEO ES QUE EMPEZÓ EMPUJÁNDOLO AFUERA Y TERMINÓ EMPUJÁNDOLO ADENTRO"



FALCÓN PÉREZ Y EL PENAL QUE SANCIONÓ A FAVOR DE RACING: "LO QUE YO VEO ES QUE EMPEZÓ EMPUJÁNDOLO AFUERA Y TERMINÓ EMPUJÁNDOLO ADENTRO"

El árbitro del clásico de Avellaneda se refirió a la pena máxima que marcó en contra de #Independiente, la cual Rojas cambió por gol.

Reacciones en Independiente

El secretario general de Independiente, Daniel Seoane, cuestionó el arbitraje del partido por el polémico penal. "Nos sacaron la ilusión de ganar el partido. Es increíble como Herrera en el VAR se la come la jugada. No están capacitados para lo que tienen que hacer", dijo a TyC Sports.

Por su parte, Iván Marcone, jugador de Independiente, manifestó que se fueron “calientes” del partido por el penal.

“Calientes porque primero nunca sabemos si es penal, si no es penal, si el VAR actúa con lealtad, si nos quiere perjudicar… El referí le echa la culpa al VAR, el VAR no se mete… Creo que hay que ser más justos. Si no fue penal y fue una injusticia, ¿Qué hacemos ahora? ¿quién se hace cargo? A veces te quieren perjudicar, pero nosotros vamos a seguir luchando y salir adelante”, señaló.

"HAY QUE SER MAS JUSTOS, SI NO FUE PENAL Y ES UNA INJUSTICIA, ¿QUIÉN SE HACE CARGO?"



"HAY QUE SER MAS JUSTOS, SI NO FUE PENAL Y ES UNA INJUSTICIA, ¿QUIÉN SE HACE CARGO?"

La palabra de Iván Marcone sobre la jugada del empate de Racing ante Independiente.

Así quedaron Independiente y Racing

Así, Independiente sigue rondando los últimos puestos, pero consiguió sumar un punto en el debut de Ricardo Zielinski, que tomó las riendas del equipo en una semana repleta de malas noticias, incluida la renuncia del presidente Fabián Doman tras apenas seis meses de gestión, agobiado por los problemas que sufre la institución.

De su lado, Racing empieza a alejarse de los primeros puestos y de la lucha por el título, con una campaña irregular, que ahora suma tres partidos sin éxitos, con dos derrotas y el empate de este domingo.

El empate le terminó por sentar mejor a los Rojos, pese a que llevan once partidos sin triunfos.