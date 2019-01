El plan B para evitar las colas de los cajeros en los balnearios

Retirar efectivo en cajeros automáticos en los balnearios del este puede convertirse en un dolor de cabeza por la falta de disponibilidad ante una alta demanda de dinero por un mayor flujo de personas que el habitual. Ante esa situación visitantes extranjeros y turistas locales tienen la posibilidad de hacerse de efectivo con tarjetas de débito y efectuar las extracciones en establecimientos comerciales o locales de cobranza, una opción que crece cada año en su oferta. El monto total del retiro depende del acuerdo de cada banco con los establecimientos, pero esta modalidad es una opción para no quedarse sin dinero en una tarde o noche verano.

Por ejemplo, el Banco República (BROU) permite retirar efectivo en Abitab o Redpagos por un máximo de $ 10 mil o US$ 300. Los topes van desde $ 3 mil hasta 20 mil o US$ 100 hasta US$ 500, dependiendo de la institución bancaria.

También la cadena Farmashop permite extracciones por caja por un máximo de $ 5 mil, mediante acuerdos con Santander, BBVA y el BROU. Otra posibilidad la ofrecen los supermercados El Dorado que acepta en sus locales retiros de hasta $ 10 mil.

Atlántida

En el balneario hay dos dependencias de Abitab para extracciones, ubicados en la Ruta 11 y en la Calle 24. También hay tres de Redpagos en Calle 11, General Artigas y Ruta Líber Seregni. Famashop tiene un local de venta en la Calle 11. Por último, hay un supermercado El Dorado en la Avenida Mario Ferreira.

Piriápolis

En este caso Abitab también cuenta con dos locales. Uno está ubicado en el Devoto de Avenida Piria y Buenos Aires. Hay tres sucursales de Redpagos, de los cuales dos están en la Rambla de los Argentinos. Farmashop ofrece el servicio en el establecimiento de la Avenida Piria y Reconquista. Además, El Dorado tiene dos supermercados, ubicados en Avenida Piria y Tucumán y en Simón del Pino y Las Piedras.

Punta del Este

El principal balneario ofrece muchas más opciones para las extracciones de dinero. La red de cobranza Abitab tiene abiertos siete locales, hay uno en Punta Shopping, dos por la Avenida Roosvelt (uno en el Disco y otro en el Devoto), uno en la Calle 31, uno en terminal de ómnibus de la Calle 32 y otros dos en diferentes zonas.

Redpagos cuenta con 10 locales de cobranza. Hay cinco a lo largo de la Avenida Gorlero, uno en Punta Shopping, uno en la Avenida Roosvelt y tres más en otras calles.

Por su parte, Farmashop tiene cuatro locales abiertos, de los cuales hay dos en Avenida Gorlero y uno en la Avenida Roosvelt y parada 10. En tanto, supermercados El Dorado tiene tres sucursales en Punta del Este. Uno está ubicado por la calle 20 y hay otro en la parada 2.

Rocha

A pesar de que por ejemplo casi todos los balnearios de las costas de Rocha cuentan con cajeros del Banco República –algunos solo habilitados durante el verano como en La Coronilla, la terminal de Cabo Polonio, Santa Teresa o la Pedrera-, la posibilidad de retirar efectivo en supermercados adheridos al sistema Scanntech es mucho más amplia de lo que se piensa.

En Aguas Dulces por ejemplo -que no tiene cajeros-, según consta en la web del BROU hay habilitados para poder retirar efectivo siete locales comerciales, en Barra de Valizas dos, en Barra de Chuy uno y en la Coronilla dos.

Pero a pesar de todas estas opciones, sin embargo, no todos los locales comerciales realizaron los trámites correspondientes como para acceder a la posibilidad de que se pueda retirar dinero.

Por ejemplo, veraneantes de Aguas Dulces consultados sólo pudieron identificar dos supermercados que ofrecen el servicio: “Lo de Estela” y “Lo del Oso”.

Según comentaron desde Scanntech a El Observador, para que un supermercado que utiliza pos abra la posibilidad de ofrecer a sus clientes la opción de retirar dinero es necesario que realice una serie de trámites sin costo con la empresa que brinda el servicio. Además, por cada transacción el local comercial percibe una comisión.

En balnearios con mayor infraestructura como pueden ser La Paloma o Punta del Diablo, existen 14 y 8 locales habilitados para retirar dinero, respectivamente. A su vez, La Pedrera cuenta con dos pos Scantech y un balneario aledaño a La Paloma como Costa Azul con tres.

Sin embargo, según registros de la empresa en diciembre tres locales de Aguas Dulces hicieron operaciones de retiro de dinero, en La Paloma y Punta del Diablo fueron apenas dos, mientras que en la Barra del Chuy se hizo uso de la operativa en un local comercial.

En tanto, en toda la costa rochense Banred cuenta –sin tener en cuenta Abitab o Red Pagos- con tres puntos para poder retirar dinero, todos ellos en las tres sucursales de El Dorado de La Paloma. También El Dorado de La Pedrera permite la opción de retirar tanto dinero del BROU como de Banred.

En La Paloma, Abitab tiene dos locales, en la calle Del Sol y en la Avenida Solari, mientras que Redpagos cuenta con uno también ubicado en esa avenida.