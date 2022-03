El presidente de Ucrania admite que su país no podrá formar parte de la OTAN: "Esa es la verdad y hay que reconocerla"

"Ucrania no es un miembro de la OTAN. Lo entendemos. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla", dijo el presidente en una videoconferencia con responsables militares.

"Estoy contento de que nuestro pueblo comience a comprenderlo y a contar solo con nuestras propias fuerzas", dijo.

Pero sin embargo, lamentó que la OTAN, "que parece hipnotizada por la agresión rusa", se niegue a crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

"Escuchamos argumentos diciendo que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar si la OTAN cierra su espacio para los aviones rusos. Por eso no se ha creado una zona aérea humanitaria sobre Ucrania, por eso los rusos pueden bombardear ciudades, hospitales y escuelas", acusó.

Zelenski ya había hecho declaraciones semejantes sobre la OTAN la pasada semana en una entrevista con la televisión estadounidense ABC.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que desea tener la garantía de que Ucrania jamás entrará en la OTAN, alianza militar transatlántica creada para proteger a Europa de la amenaza soviética a principios de la Guerra Fría y que después se amplió hasta llegar a las puertas de Rusia.

Los dichos de este lunes por parte del presidente ucraniano suceden a la reanudación de la cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia se reanudó el martes, tras la "pausa técnica" del día lunes, anunció un alto responsable ucraniano, que insistió en el reclamo de Kiev para un alto el fuego.

"Las negociaciones están en curso", afirmó en Twitter Mykhailo Podoliak, negociador y consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Entre los temas que se deben abordar figuran "un alto el fuego y la retirada de las tropas" rusas del territorio ucraniano, añadió.

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…