El presidente paraguayo a Sartori: "Tengo mucha esperanza por lo que está pasando en la región"

El precandidato del Partido Nacional Juan Sartori se reunió este jueves con el presidente paraguayo Mario Abdo en la residencia del mandatario. Según un audio difundido por el equipo de comunicación del candidato, Abdo dijo que tiene "mucha esperanza en lo que está ocurriendo hoy en la región con respecto a los nuevos liderazgos que puedan representar un cambio significativo", en alusión al desplazamiento de los gobiernos de izquierda.

"Las nuevas generaciones tenemos obligación moral de contribuir con nuestra nación", afirmó el mandatario que llegó al poder tras ganar las elecciones en abril de 2018. "No es fácil bajar a la arena política, no es fácil sostener una carrera defendiendo principios y no simplemente intereses", agregó.





Abdo dijo que le desea suerte a Sartori y que comparten la intención de "cambiar la naturaleza de la diplomacia" para lograr una "sustentada sobre principios y valores y no en intereses".

El mandatario paraguayo tiene 46 años, estudió mercadeo en Estados Unidos, representa al Partido Colorado y pertenece a una familia vinculada con la dictadura de Alfredo Stroessner. El programa que lo llevó a la Presidencia propone mantener la política económica de su antecesor Horacio Cartes, que le ha permitido al país crecer a un ritmo de 4% anual desde hace más de una década. Además se opone radicalmente a la despenalización del aborto y al matrimonio igualitario.

En enero Sartori y Abdo se habían encontrado en la cumbre de Davos (Suiza), el tradicional foro económico que reúne a líderes del mundo y empresarios de escala global.

Allí Sartori se cruzó también con el presidente de Brasil Jair Bolsonaro y mantuvieron un breve diálogo en el que le pidió al nacionalista que “saque a la izquierda” del gobierno uruguayo, según informó entonces el portal económico Valor, en base al relato del propio Sartori.

Ante el pedido de Bolsonaro, Sartori le respondió que solo a Venezuela y Uruguay les queda salir de gobiernos de izquierda.

Sartori que realiza una gira en Asunción hasta el fin de semana, visitó en la mañana de este jueves la Escuela Solar de Artigas, donde dialogó con algunos de los alumnos de la escuela uruguaya. Sartori dijo que esa escuela "es símbolo de esa educación uruguaya que siempre fue ejemplo en el mundo (...) que permite oportunidades, que permite que los niños se desarrollen”.

Los próximos días el precandidato se reunirá con uruguayos que viven en Paraguay.