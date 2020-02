El primer Mercedes-Benz totalmente eléctrico llegó a Uruguay

El nuevo Mercedes EQC es el primer SUV del fabricante alemán que cuenta con un esquema de propulsión eléctrica integral.

“EQC es nada menos que el inicio de una era eléctrica para Mercedes-Benz bajo la submarca EQ”, explicó Facundo Puig, analista de Planificación y Producto de Autolíder, distribuidor exclusivo de Mercedes-Benz en Uruguay.

La apuesta a ella es por todo lo alto. “Es solo una pequeña muestra de lo que vamos a ver en el futuro cercano de la marca, con un portafolio eléctrico que abarcará todos y cada uno de los segmentos en los que tenemos participación”, dijo.

Marcar el camino

“Como líderes del segmento premium tenemos la responsabilidad también de ser referencia en movilidad eléctrica. EQC cumple sin dudas con este cometido, y también lo harán los próximos integrantes de la gama”, sostuvo Puig durante el lanzamiento del modelo en el America Business Forum, el mayor foro global de líderes de América Latina.

El primer vehículo de la nueva submarca de productos EQ en llegar al mercado uruguayo cuenta con dos motores eléctricos de 408 caballos de fuerza y una gran batería de iones de litio que le proporciona una autonomía de hasta 450 kilómetros.

La excelencia y la innovación

Combinando la esencia y el aura de Mercedes-Benz con la vanguardia más absoluta, el EQC reúne “calidad, seguridad, tecnología y confort, siendo sin dudas la referencia entre sus rivales”. “Combina los atributos que hicieron de la marca lo que es hoy, con las últimas innovaciones en asistencias a la conducción y telemática. Un ejemplo de esto es el sistema multimedia MBUX, que estrenó el nuevo Clase A hace algunos meses, el primero en integrar inteligencia artificial”, explicó Puig.

Entre sus diferenciales únicos resaltó “la ausencia total de contaminación vinculada al uso, tanto atmosférica, por no existir emisiones de gases contaminantes, como acústica. Y las prestaciones que ofrece al conductor que sin dudas son claves con más de 400 CV y cifras de torque dignas de un deportivo”.

Uruguay, orgullo

Para Mercedes-Benz, Uruguay es el mercado EQ más importante de la región. “Esto, para un mercado como el nuestro, es un motivo de orgullo”, dijo Puig.

En este sentido agregó que “lo más disruptivo de este lanzamiento es comprender lo preparado que está el Uruguay para este tipo de tecnologías”. “Somos un país en el que el 97% de la energía eléctrica consumida viene de fuentes renovables y tenemos más de 200 automóviles híbridos enchufables circulando por las calles al día de hoy”, dijo.

Es indudable que los autos eléctricos son la movilidad del presente. “Con la EQC demostramos que ya es posible tener un eléctrico con autonomía real y con todos los estándares de seguridad, tecnología, confiabilidad y confort que la convierten en un verdadero Mercedes-Benz”, dijo.

Derribando mitos

A la hora de aconsejar a los amantes de los fierros, Puig aclaró: “A mí también me generaba curiosidad la movilidad eléctrica como buen apasionado por lo autos y realmente me sorprendió. Pude probar en diversas condiciones la EQC 400 4MATIC y me encantó. La aceleración es brutal, 5,1 segundos de 0 a 100 km/h, y el silencio absoluto en el que ocurre todo hace que sea una experiencia muy especial”.

“El consejo que les puedo dar es que manejen un auto eléctrico sin prejuicios. Este sin dudas se ganó un lugar entre mis favoritos, y eso que la lista estaba llena de V8's y V12's fabricados por AMG”, concluyó.

Todos son puntos a favor del nuevo EQC:

Gracias a su sorprendente autonomía, a una extensa infraestructura de carga y a su máximo nivel de seguridad, el EQC genera una fascinante sensación de conducción eléctrica, inédita hasta la fecha.

Confort en el habitáculo

La paz que se siente a bordo del EQC es ideal para disfrutar porque todo resulta fascinantemente nuevo y sugestivamente diferente. Empezando por el silencio, con un efecto reparador insospechado. Al mismo tiempo, pone a tu disposición programas inteligentes ideados para relajar activamente al conductor, por ejemplo disfrutar asientos con función de masaje, un sonido surround y climatización sectorizada.

Máxima seguridad

Con respecto a la seguridad, los sistemas de asistencia a la conducción de última generación pueden advertir al conductor, asistirlo e incluso reaccionar de forma automatizada. Por ejemplo, para mantener la distancia, la velocidad o el carril. Esto facilita el trabajo del conductor y le quita presión al manejar contando con el apoyo constante de la inteligencia del auto.

Eficiencia

Para maximizar la eficiencia, el nuevo Mercedes EQC asiste en todo momento al conductor. Hay cinco programas de conducción disponibles, cada uno con características específicas: 'Eco', 'Comfort', 'Max Range' y 'Sport'; así como un programa personalizable con los ajustes individuales del conductor.

Carga

La infraestructura de carga se adapta de forma óptima a tus necesidades individuales: podés recargar la batería en casa con el wallbox o si estás de viaje en estaciones de carga públicas.

La Mercedes-Benz Wallbox para uso doméstico te permite cargar completamente el EQC mientras descansas en el sofá. Gracias a su potencia de carga de 7,4 kW, podrás cargar el EQC hasta tres veces más rápido que si lo conectás a una caja de enchufe convencional.

En cifras: