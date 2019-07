El problema del seven: Uruguay perdió con Chile y Brasil y quedó sin chances olímpicas

Los Teros 7s se quedaron afuera de la chance de clasificar a los Juegos Olímpicos luego de terminar sextos en el Preolímpico Sudamericano de rugby, lejísimos del segundo o tercer lugar que ha tenido en los últimos años. Y detrás de ese resultado hay algunos factores puntuales y otros generales, sobre el estado del seven uruguayo actual.

Primero, los puntuales. Para este torneo el seleccionado uruguayo tuvo seis cambios en la lista respecto al plantel que había jugado el Seven de Hong Kong, en abril, cuando el equipo llegó hasta los cuartos de final, en los que cayó con Alemania.

Se trata de seis de las mejores figuras del equipo. Felipe Etcheverry saltó al XV, luego de sus muy buenas actuaciones en el Sudamericano y la Nations Cup, y se decidió que forme parte del plantel que realiza la recta final al Mundial de Japón 2019.

Además, Joaquín Alonso, Eugenio Plottier y Valentín Grille no pudieron viajar por motivos de estudio, ya que caía en pleno período de exámenes, mientras que Tomás Etcheverry se fue a vivir a Estados Unidos. Ian Schmidt no fue citado para este torneo. Además, el equipo no contó con jugadores de la M20, que están en la recta final para el Mundial de Brasil.

Respecto a Hong Kong se mantuvieron el capitán Diego Ardao, Manuel Castro, James McCubbin, Juan Manuel Passadore, Tomás Ubilla y Marcos Pastore.

Pero además, el equipo sufrió un cambio de entrenador, ya que Francisco de Posadas se alejó de la dirección técnica antes de empezar el proceso de entrenamientos para el Preolímpico, por diferencias de enfoque con la URU en cuanto al rol del seven. Si bien aceptaba que fuera una plataforma de desarrollo para el XV, entendía que necesitaba trabajar con un plantel fijo. Mientras que la URU defendía el concepto de plataforma de ascenso permanente, como en el caso de Felipe Etcheverry, especialmente en un año mundialista.

En su lugar ascendió Ignacio Conti, que hasta allí se desempeñaba como entrenador asistente de De Posadas.

Pero también es cierto que la preparación no fue la mejor, y que se sintió el hecho de que los recursos del Centro Charrúa en este momento están mayoritariamente enfocados en la preparación del XV.

A eso se sumó que la serie quedó desbalanceada. Chile, Uruguay y Brasil, junto a Venezuela y Costa Rica, quedaron emparejados en el mismo grupo, producto de las posiciones del Circuito Sudamericano de inicios de año, en los que Brasil tuvo una muy mala actuación y terminó último detrás de Colombia y Paraguay. En la otra serie quedaron Argentina, Paraguay y Colombia, además de Perú y Guatemala. A semifinales clasificaban los dos mejores de cada grupo.

Brasil, que no tiene torneos de XV en lo que queda del año, fue con los mejores jugadores de su mejor equipo XV, entre ellos Daniel Sancery, los hermanos Duque y Giantorno. Así también lo hizo Chile, que desde hace un tiempo decidió que su prioridad es el juego reducido por sobre el XV. En cambio Uruguay llegó con un equipo muy juvenil, con algunos jugadores que hacen sus primeras armas en la especialidad.

La clasificación a semifinales no estuvo lejos. Se perdió en un partido muy parejo ante Brasil, 19-15, en el que Los Teros 7s ganaban 15-12 gracias a un try a falta de 30 segundos, y jugando con uno más. Sin embargo, en la salida la pelota no pasó las 10 yardas, el juez cobró free kick para los brasileños, que quedaron habilitado a que volviera su séptimo jugador, y llegaron al try de la victoria.

Más allá de eso, el domingo se perdió con mucha claridad con Chile 42-0, con lo que quedó eliminado de las semifinales. En la final por el quinto lugar, Uruguay cayó 22-5 con Colombia.

El campeón del preolímpico fue Argentina, que con eso ganó la clasificación directa a Tokio 2020. Además, Brasil y Chile terminaron segundo y tercero, respectivamente, y con eso clasificaron a la Qualy final.

Pese a su sexto puesto, Uruguay ya había clasificado a los Juegos Panamericanos de Lima, que tendrán su competencia de rugby entre el 26 y 28 de julio. Los Teros 7s habían clasificado allí luego de la medalla de plata que obtuvieron en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018.

Más allá de las situaciones puntuales, lo cierto es que el seven sigue siendo un problema para Uruguay: le ha costado poder desarrollar una estructura estable, con staffs exclusivos y permanentes, y con cierta continuidad en los planteles. Algo que no es muy diferente a lo que ocurre con la mayoría de los países Tier 2, como Samoa, Tonga, Rumania, Namibia o Rusia. En cambio, EEUU, Canadá o España han podido desarrollar estructuras competitivas de seven aparte del XV.

La URU ha definido que sea una estructura de desarrollo para el XV, dependienta de esta como parte de un plan global. Y con esa estructura ha tenido resultados aceptables, como la actuación en el Circuito Sudamericano y la Qualy de Hong Kong de este año, donde estuvo cerca de las semifinales enfrentando a rivales que invierten mucho mas recursos humanos y económicos en el seven. No sería lógico, con la realidad uruguaya y con una selección de XV que florece, pedirles mucho más que eso. Eso sí, un sexto puesto sudamericano es muy pobre, sea cual sea la explicación.

En el debe está que el seven tenga recursos técnicos y humanos propios, o lo más exclusivos posibles, que también generen un atractivo de ser parte para los jugadores, como ocurre en el XV, donde la competencia interna hace que no se dependan de cuatro o cinco jugadores, que pueden variar de un torneo a otro.