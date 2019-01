Chile, Uruguay y la paradoja del seven

Chile sigue marcando su propio camino en seven. Los trasandinos hicieron historia el domingo al quedarse con la edición 30 del Seven de Punta del Este, tras ganarle la final a Argentina 7-5 en la última jugada, ratificando el gran trabajo que están haciendo en juego reducido.

Es una curiosa paradoja la de Chile en el rugby XV y Seven. Porque su propia desventura en el juego tradicional de 15 jugadores, y el paralelo crecimiento uruguayo, fue la que propulsó su crecimiento trasandino en el juego de 7 hombres.

Acostumbrado a que las distancias con Los Teros crecieran claramente en los últimos años en XV (hace 10 años estaban cabeza a cabeza, hoy Uruguay es 17° y Chile 29°), y con una realidad que le da pocas posibilidades de crecer (hasta ahora Sudamérica tiene media plaza a los mundiales de XV), los trasandinos encontraron en el seven un plataforma ideal.

Mientras Uruguay iniciaba su transformación definitiva con el Centro Charrúa y sus clasificaciones a los mundiales de 2015 y 2019, Chile encontraba en el seven una versión más fácil de lograr resultados, con menos distancias respecto a los equipos top, y con plataforma olímpica, a partir de su entrada en los Juegos de Río 2016. Así, con un Comité Olímpico fuerte, los chilenos se la jugaron por el seven, hicieron de la versión más moderna del rugby su prioridad, y empezaron a cosechar resultados.

Para cualquiera de las dos naciones, como para cualquiera que no sea alguna de las 10 potencias mundiales, la decisión no es fácil: ser una nación competitiva en cualquiera de las dos modalidades requiere mucha inversión y sobre todo la decisión de darle prioridad a una de ellas. Por eso, el éxito uruguayo pavimentó el camino: Los Teros tomaron el camino del XV, Los Cóndores el del seven.

Hasta 2015 Uruguay fue la segunda fuerza en el continente, más por una cuestión de camiseta que de poderío deportivo sobre los chilenos. Pero eso no tardaría mucho en cambiar: con mejor preparación y procesos más largos y estructurados, el seven chileno finalmente domó la delantera y se afianzó como la segunda sudamericana.

Hasta ahora, los trasandinos han naufragado en el siguiente paso: obtener una clasificación al Circuito Mundial que les permita dar el salto definitivo a la élite. Sin embargo, el título en Punta del Este es un buen aviso de por dónde pueden ir, y una plataforma importante como para que 2019 sí sea el año del seven chileno: la clave estará en la Qualy de Hong Kong, donde los dirigidos por Edmundo Olfos por fin buscarán dar el salto. Su actuación en Punta virtualmente les aseguró la clasificación a Hong Kong. Uruguay está cerca de obtener el billete al torneo asiático, pero lo debe ratificar en Viña.

Esa es la foto, pero en deporte, la realidad puede variar rápidamente. En XV Chile contrató a Pablo Lemoine buscando imitar el modelo uruguayo, aunque dependerá de cuántas herramientas le den para trabajar. Por lo pronto, Uruguay acaba de sumar 10 jugadores a la Liga profesional de Estados Unidos, y a partir de 2020 tendrá dos franquicias en la nueva liga sudamericana, contra solo una de Chile. En el seven, Uruguay inició un nuevo proceso que oficia como desarrollador de jugadores para el XV, aunque la estabilidad en los procesos, a pesar de la juventud de los planteles, puede traer buenos resultados en los próximos años.

Sinsabor uruguayo

Para Uruguay, Punta se fue con una sensación ambigua. Es que si la actuación del sábado fue espectacular, bastante por encima de lo que podía exigirle a este joven equipo en reconstrucción, lo del domingo fue el sinsabor de haber estado a medio pasito de las semifinales.

La clave estuvo temprano en la tarde, cuando por los cuartos de final de oro los celestes perdieron 19-17 ante Alemania en la última jugada del partido. Fue uno de esos partidos ingratos, típicos del sven. Porque si el sábado por la noche Los Teros 7 le habían ganado a Sudáfrica cruzando una sola vez la mitad de la cancha y haciendo un gran trabajo defensivo, ante los europeos Uruguay hizo todo el gasto, pero además los errores y las indisciplinas, que le dieron a Alemania la victoria cuando parecía que el partido estaba liquidado.

Con esa derrota, los celestes pasaron a jugar la definición de bronce, y en el partido ante EEUU sintieron el desgaste físico y mental, y cayeron 17-0 en un encuentro donde lucieron desenfocados

De todos modos el equipos se recuperó en el tercer y cuarto puesto de bronce, con una victoria 31-12 en la que, aunque no tocó los niveles del sábado, si recuperó la intensidad defensiva, en tackle y organización, la velocidad, la capacidad de quiebre y la intención de ser vertical.

Más allá de lo puntual, el balance es positivo. Puso en cancha un equipo de apenas 21 años de promedio y el equipo mostró puntos muy altos de juego. Habrá subidas y bajadas en el camino, pero Teros 7 mostraron talento, sacrificio y ganas de cambiar el juego y de seguir avanzando. Puede parecer muy poco comparado con lo de Chile, pero son dos realidades opuestas: mientras para los chilenos el seven es prioridad, para Uruguay es una plataforma de desarrollo de juveniles para Los Teros XV.

Posiciones del Seven y puntos para el Circuito

1) Chile 22

2) Argentina 19

3) Portugal 17

4) Alemania 15

5) EEUU 12

6) Sudáfrica 10

7) Uruguay 8

8) Canadá 7

9) Paraguay 5

10) Rusia 3

11) Colombia 2

12) Brasil 1

Old Boys a un paso del título

En el torneo de Clubes Old Boys se quedó a un paso de levantar la copa de su torneo en la 30ª edición, tras perder con CURNE de Resistencia en la última pelota de la final de clubes, 19-12. De tododo modos fue un excelente torneo del azulgrana, que presentó un gran equipo en cancha, con varios exTeros 7.

El otro que tuvo una destacada actuación fue Trébol, que perdió en la semifinal de oro ante CURNE en alargue.