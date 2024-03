El PSC censura la crítica de Yolanda Díaz a los horarios en hostelería

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha censurado este martes las críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los horarios en la hostelería: "Lo que debería hacer una ministra es resolver los problemas, no crear nuevos. No ha estado muy acertada".



Díaz dijo ayer que "no es razonable" que haya restaurantes abiertos a la una de la madrugada y calificó de "locura" la diferencia de horarios de España con el resto de Europa.



En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, la portavoz parlamentaria del PSC-Units ha considerado que Díaz "no ha estado muy acertada haciendo este comentario, teniendo en cuenta que es ministra de Trabajo".



"Estamos para resolver problemas y no para crear nuevos o generar incertidumbres en momentos complicados y difíciles para el sector de la restauración, por ejemplo en Cataluña, con los problemas que tenemos con la sequía", ha señalado.



Romero ha considerado que actualmente no hay "un problema social" sobre esta cuestión: "El sector de la restauración, como muchos otros sectores, concierta y dialoga a través de la negociación colectiva para pactar sus condiciones y no me parece que este tema esté encima de la mesa".



Al respecto, ha lamentado que "esta polémica la genere una ministra": "Lo que debería hacer una ministra es resolver los problemas, no crear nuevos. Me sorprende que haya salido ahora con este tema".



La portavoz del PSC-Units ha expresado su "sorpresa" por las palabras de Díaz y ha confiado en que "sea un comentario, y nada más".

EFE