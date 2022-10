El pulso de las elecciones de noviembre en Estados Unidos al ritmo del aumento de las naftas

Joe Biden pidió a las petroleras que aumenten la producción de gas y petróleo. Sin embargo, los surtidores, a la hora de pagar el combustible, registran el 18% entre octubre de 2021 y el mismo mes de este año, a pocos días de las elecciones donde los ciudadanos, de modo voluntario, pueden elegir gobernadores en 36 estados, un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.

A las puertas de la recesión, por un aumento de las tasas de interés, las boletas de gas subieron 33% pese a que Estados Unidos está exportando gas licuado a Europa para que el Viejo Continente intente suplir, sin éxito, la falta del gas ruso. La electricidad domiciliaria y comercial también aumentó por encima de una inflación elevada, a valor del 15,5%.

Por otra parte, la tasa de desempleo, en la salida de la pandemia, es la más baja en medio siglo, ubicándose en el 3,5%. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo pone en valor de cara a los comicios del 8 de noviembre: “Hemos creado 10 millones de empleos. El desempleo está en la segunda tasa más baja de toda la historia de Estados Unidos”. Así lo expresó el jueves en un acto de “fund rising” en Filadelfia.

La inflación era un problema casi olvidado para los estadounidenses. En los últimos 30 años, la media se había situado ligeramente por encima del 2%. Pero para salir de la pandemia la Reserva Federal aumentó las tasas, revalorizaron el dólar y encarecieron el crédito para los comerciantes y empresarios así como para quienes compran sus casas con hipotecas.

Los precios suben al ritmo más alto de las últimas cuatro décadas. La inflación tocó el 9,1% en junio y en setiembre, último dato previo a las elecciones, se situó en el 8,2%.

La canasta de alimentos se encareció al 13% en los últimos 12 meses, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Eso incluye ascensos más fuertes en productos básicos como los huevos (30,5%), la leche (15,2%), el pollo (17,2%), el arroz y la pasta (15,9%) o la margarina (44%).

En comparación con eso, la ropa aumentó el 5,5%, porque los consumidores deben gastar en comida y pagar las facturas de electricidad, gas y llenar el tanque de combustible. Tienen menos dinero para vestirse y las ofertas abundan con descuentos.

La Reserva Federal está intentando contener la inflación con las subidas de tipos de interés más agresivas desde la década de 1980.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para frenar la inflación, llevó las tasas de interés a los niveles más altos de los últimos 40 años. Será necesario causar “algo de dolor a familias y empresas” para lograrlo dijo. Eso implica enfriar la economía y entrar quizá en una recesión. Eso, a su vez, castiga a la Bolsa y los ahorros en acciones del americano medio.

Las hipotecas aumentaron el 7% para los préstamos a 30 años y con eso se frena la venta de viviendas.

En las encuestas, la economía en general, y la inflación en particular, aparece como el principal problema, a enorme distancia de la inmigración, el aborto, la delincuencia, las armas de fuego o los riesgos para la democracia. The New York Times confirma que ese es el orden de importancia para el 26% de los votantes. El aborto y la inmigración son señalados solo por el 5%. Gallup eleva la inflación al 38% de los encuestados mientras que el 22% ve al Gobierno como problema y la inmigración es la tercera preocupación, con un 6%.