El récord de Luis Suárez en la Premier League que pese a sus goles Haaland no pudo romper

El notable delantero noruego Erling Haaland es el actual goleador de la Premier League inglesa con 15 goles.

Más allá de esto, el futbolista no pudo anotar en tres encuentros desde que viste la camiseta de Manchester City, y dos de ellos, fueron los compromisos ante Liverpool, el de este domingo que perdieron 1-0 con la presencia del uruguayo Darwin Núñez desde los 72 minutos, y el de la final de la Community Shield (Supercopa Inglesa) que dio comienzo a la temporada y en la que el uruguayo anotó su primer gol y se llevó su primer título con los reds.

Pero, además, Haaland, quien tuvo un inicio de temporada fenomenal, con 20 goles (además de los 15 por la liga inglesa, convirtió cinco más por la Champions League), buscaba romper un récord de muchos años.

El Pistolero es inalcanzable

El mismo pertenecía al delantero uruguayo Luis Suárez quien, entre octubre y diciembre de 2013, había anotado 16 goles en las primeras 10 fechas de la Premier League con Liverpool.

Haaland llegaba con 15 en sus primeros nueve encuentros al partido ante los reds, y si convertía uno este domingo, lo igualaba y, obviamente, si hacía un doblete, lo superaba.

No obstante, al no convertir, no pudo superar a Suárez que sigue siendo el mejor goleador de la Premier League luego de jugadas las primeras 10 fechas en toda su historia.

Otros jugadores que han logrado menor cantidad de tantos en 10 partidos, pero en cualquier momento de la temporada (no en el inicio, como en este caso), fueron el holandés Ruud Van Nistelrooy (15 goles), Harry Kane (15) y Alan Sharer (13), entre otros.