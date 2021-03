El recuerdo de Maxi Arias para Franco Acosta: “Para mí era un hermanito chico”

El fútbol uruguayo está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Franco Acosta, el delantero que murió ahogado al intentar cruzar a nado la desembocadura del Arroyo Pando el pasado día sábado y cuyo cuerpo fue encontrado este lunes tras tres días de búsqueda.

Luego de conocerse el peor desenlace, varios futbolistas se manifestaron en las redes sociales para despedir al atacante que el viernes había cumplido 25 años, como también para enviarle mensajes de ánimo y apoyo a familiares y allegados.

Maxi Arias, el exjugador y hoy representante de futbolistas, fue uno de los más cercanos a Franco, a quien despidió en las redes y en un breve intercambio con Referí.

“Un fenómeno. Un gurí hermoso, criado por la abuela”, dijo al hablar del jugador a quien conoció cuando el delantero era juvenil, con el que fue compañero en Fénix y también rival cuando el exPeñarol luego jugó para Rampla Juniors.

“Con un hijo de 4 años al cual amaba, un amigo incondicional que siempre está ahí. Para mi era un hermanito chico”, expresó a Referí Maxi, quien subió a su Instagram un video en el que aparece con Franco en una fiesta y en el que suena “I’ll be missing you”, la versión de Puff Daddy y Faith Evans, la sentida canción que eligió para despedirlo. "Así te vamos a recordar hermano, descansa en paz", escribió.

“Me duele muchísimo que se fuera así, no tenía nada malo. Fue un crack que ligó mal en ese día”, agregó Maxi.

En varios mensajes de Instagram, Franco también dejó ver su “hermandad” con Maxi. “Hermanos como vos hay muy pocos, te quiero mucho hermano de corazón, no me faltes @maximilianoarias”, le escribió en marzo de 2014.

Maxi también compartió un mensaje que le había dedicado su amigo. “Cuando me decís que soy tu hermano, me pone feliz y te quiero agradecer por estar ahí, siempre conmigo, la verdad que no tengo palabras para agradecerte por todo lo que me transmitís, por las charlas que me das para seguir adelante y por no dejarme caer nunca, la verdad que te quiero mucho hermano, sos el hermano grande que nunca tuve. Te quiero de verdad, gil”.

Un mundial para el recuerdo

Acosta comenzó su carrera como futbolista en Fénix y sus buenos rendimientos en las inferiores lo llevaron a las selecciones juveniles, donde jugó en sub 15, y en los sudamericanos y mundiales de sub 17 y sub 20.

En el Mundial sub 17 de Dubai fue compañero de ataque de Leandro Otromín, el delantero que en ese momento jugaba en inferiores de Nacional y hoy defiende a Montevideo City Torque.

“La verdad es que estoy muy triste, estas noticias duelen, fuimos compañeros y nos llevábamos muy bien”, contó Leandro a Referí.

“Me tocó jugar el Mundial sub 17 de Dubai, donde él logró destacarse e hizo cuatro goles”, recordó sobre su compañero de delantera en aquel torneo de 2013. “Ambos hicimos cuatro goles, nos entendíamos muy bien y compartíamos el ataque. Además, formamos una amistad, de charlas y bromas”.

A aquel torneo ambos lo disfrutaron “muchísimo”, dijo Leandro. “Franco era terrible persona, un buen compañero y en la cancha siempre ponía su cuota”, agregó el atacante quien dijo que llevaba un buen tiempo sin hablar con Acosta. “Porque el fútbol es así, se abren muchos caminos y te terminas distanciando”, explicó.

Instagram

El mensaje de Otormin

“Pero tengo el recuerdo de esa persona alegre y bromista de las concentraciones, siempre con buena cara, siempre te daba para adelante, y con esa capacidad goleadora que fue lo que le llevó a irse a Europa”, manifestó Otormin.

Luego de aquel mundial, en sub 20, Acosta volvió a jugar el Sudamericano de Uruguay 2015 y el Mundial de ese año en Nueva Zelanda.

En ese año el futbolista dio el salto a Europa, a Villarreal B de España, donde jugó cuatro temporadas. Luego, pasó a Racing de Santander, y en los últimos años había regresado a Uruguay para jugar en Boston River, Plaza Colonia y Atenas de San Carlos, su último equipo el año pasado.

Los mensajes en las redes:

Lamentamos la aparición sin vida de Franco Acosta.

Recordaremos todas las alegrías que nos brindaste desde tu llegada al club en 7ma División, Caco.

A su familia, amigos, y quiénes compartieron vestuario, nuestro más sentido pésame. pic.twitter.com/x90XcIvJUS — C. A. Fénix Oficial (@CAFenix_) March 8, 2021

El Club Atlético Atenas lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Franco Acosta, quien defendiera a nuestra institución en la temporada 2020. Saludamos a su familia, amigos y compañeros. QEPD. — Club Atlético Atenas (@clubatenasuy) March 8, 2021

El Real Racing Club, de luto por el fallecimiento de su exfutbolista Franco Acosta https://t.co/2BVj5D7Aa0 pic.twitter.com/9OvH4LomaR — Real Racing Club (@realracingclub) March 8, 2021

Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento del futbolista uruguayo Franco Acosta, quien integró las selecciones juveniles de @Uruguay y fue parte del plantel de @clubatenasuy en la Temporada 2020.



Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.



Q.E.P.D. pic.twitter.com/XLH3D3j6YX — AUF (@AUFOficial) March 8, 2021

El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento del jugador Franco Acosta. A familiares y amigos, así como a las instituciones que defendió, nuestras condolencias. — PEÑAROL (@OficialCAP) March 8, 2021

Con profundo respeto, todo #Nacional se suma en el dolor a acompañar a familiares y amigos de Franco Acosta tras la confirmación del fatal desenlace de la tragedia que cobró su vida. pic.twitter.com/IEM2ZFFxTt — Nacional (@Nacional) March 8, 2021

Todo @MvdCityTorque lamenta el fallecimiento del futbolista Franco Acosta.



Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos 🕊 pic.twitter.com/TS2xehnloR — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) March 8, 2021

Profundamente consternados y abatidos por tu pérdida. Siempre te recordaremos, Franco. DEP pic.twitter.com/vpnYUBrv2D — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 8, 2021