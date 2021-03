El cruce de Suárez en el derbi: “¿Se van a quejar después de La Liga del año pasado?”

El delantero de Atlético de Madrid, Luis Suárez, fue protagonista de un cruce de palabras con Lucas Vázquez, de Real Madrid, en el derbi de este domingo, en el que el atacante le recordó la forma en que los blancos ganaron la pasada Liga.

El clásico de este domingo, ente los colchoneros, líderes, y los merengues, que buscan recortarle, tenía mucho en juego y comenzó 1-0 para los rojiblancos, con gol del uruguayo. En el final, Benzemá igualó para el 1-1 final.

Como todo derbi, tuvo un clima caliente y eso se pudo percibir en un diálogo que ocurrió en el entretiempo, cuando los jugadores se iban a los vestuarios.

Los jugadores de Real Madrid se quejaron al juez Hernández Hernández por una mano de Felipe que tras ver en el VAR no consideró como infracción.

Cuando se iban al túnel, se dio el cruce de Suárez y Vázquez que fue captado por las cámaras de Movistar + y fue replicado en los sitios deportivos españoles.

“¿Vos os vas a quejar después de la Liga del año pasado? Tiene tela chaval”, le dijo “el Pistolero”, dando a entender que en la pasada Liga Real Madrid fue beneficiado por fallos arbitrales.

EFE

Así definió Suárez en el derbi

Vázquez sonrió y no se quedó callado: “Es que si no, no la ganáis. O la perdemos nosotros o no la ganáis”, dijo, en referencia a la definición del actual campeonato.

“¿Y cómo la ganásteis vosotros?”, le replicó Suárez, otra vez recordando la pasada Liga.

En medio del borbollón apareció Mario Hermoso, el recio zaguero de Atlético que este año se ha consolidado en la defensa: “Os comemos, os comemos”, le dijo a Vázquez, haciendo el gesto con su mano.

EFE

El festejo de Suárez

Con el empate, Atlético mantiene cinco puntos de ventaja sobre los blancos, que ocupan la tercera posición, tres puntos por detrás de Barcelona, que la víspera se había impuesto 2-0 a Elche.

Los colchoneros tienen 25 partidos jugados, uno menos que sus perseguidores.

El tuit de Atlético

Este lunes, desde su cuenta oficial de Twitter, Atlético de Madrid se manifestó con un tuit que llamó la atención.

"Critican hasta los aciertos... Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor", dice el mensaje.