El regreso de Hereford: "Hay una mirada que solo compartís con las personas con las que tuviste un proyecto de vida"

El anuncio fue en la edición más reciente del Cosquín Rock. Lo dijeron algunos colegas, primero, y después vino la revelación en redes sociales: Hereford, una de las bandas insignia del movimiento rockero uruguayo de los 2000, volverá a los escenarios después de una pausa de diez años.

El grupo integrado por Diego “Chirola” Martino (Guitarra y voz), Frankie Lampariello (bajo), Guzmán Mendaro (guitarra) y Rodrigo Trobo (batería), tiene agendado su regreso para el próximo 25 de noviembre en el Teatro de Verano, un escenario en el que a lo largo de sus 18 años de carrera, nunca habían tocado en solitario.

Todavía no empezaron a ensayar –“hicimos todo al revés”, comenta en broma Martino—, pero ya están proyectando el show mentalmente. Reconocen que les cuesta moderar la ansiedad, pero al mismo tiempo, disfrutan del proceso, como también del viaje nostálgico que implica la reunión.

Antes de conversar con El Observador sobre esta vuelta, los cuatro Hereford se entretienen mirando fotos viejas, impresas y en blanco y negro, de un show de aquél momento. Trobo se pone a tocar un teclado con Martino, que busca los acordes de In the air tonight, de Phil Collins, y la canta. Lampariello llega a la sala de ensayo y con sus manos golpea los tambores de la batería para emular el célebre fill de la canción.

Las ganas de retomar esa dinámica fueron claves para el regreso, que se concretó en una serie de reuniones, asado mediante, motivadas por razones administrativas como renegociar viejos acuerdos para recuperar un mayor porcentaje de los derechos cedidos en su momento, y también para retomar el vínculo entre el cuarteto.

En eso último estuvo el impulso de un joven de Melo, paciente de ELA, que los contactó para pedirles una reunión y charlar un rato con ello. Ese encuentro, que tuvo lugar hace un año y medio, fue el disparador definitivo para retomar la amistad que estaba “en desuso”. Y después vino la inquietud de tocar, de nuevo, como Hereford.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Qué extrañaban de la banda?

Diego Martino: Muchas cosas. Yo extraño mucho al "Chirola" de Hereford, extraño tocar con Frankie, con Rodrigo, con Guzmán, y extraño poder decir esas canciones de la manera que la decimos nosotros, de la manera de Hereford adelante de toda la gente que las quiere escuchar.

Guzmán Mendaro: Creo que la banda pedía algo de cada uno de nosotros en aquel momento. Entonces, cuando lo vayamos a recrear, vamos a conectarnos con esa persona que éramos. Cada persona es muchas personas, y una de mis versiones es esa. Es volver a conectarme con la estridencia, con esa cosa rockera.

Frankie Lampariello: Pasa por ahí. Fueron 18 años juntos y estos 10 años separados, para mí pasaron como pedo. Se extraña tener la banda, cómo sonaban los ensayos. Yo estoy muy ansioso por el primer ensayo. Te diría que hoy por hoy, más que por el toque, quiero llegar al primer ensayo y tocar juntos.

¿Y hay alguna canción que estén con particulares ganas de volver a tocar los cuatro juntos?

DM: No tengo la posibilidad de ver el show compartimentado en canciones. Veo un espectáculo en sí mismo, quiero estar en ese momento antes de empezar a tocar y decir “¿vamos?”, que se apaguen las luces y subir al escenario. La experiencia de esas dos horas de placer, de conexión con lo que está pasando.

Foto: Leonardo Carreño.

El grupo estuvo activo entre 1995 y 2013

Imagino que parte del proceso de la vuelta fue reconectar con esa propia historia de cada uno y de los cuatro juntos.

DM: Parte de los asados fue hablar mucho de las anécdotas, pero de las que rodean la música,. Los viajes, los amigos, los encuentros.

GM: Éramos muy chicos cuando arrancamos y nos fuimos tallando, porque una banda es como una escuela. Hay bandas que no, que pueden tener alguna persona que sea más tirana, pero acá cuando te mandas alguna cagada tus compañeros te dicen, te ponen un límite, en cierta forma te van mostrando algunas asperezas de tu personalidad que tenés que mejorar y se transforma en una escuela y un lugar de contención.

FL: En 18 años vivimos las mejores experiencias de nuestras vidas y las peores, vivimos casamientos, nacimientos de hijos, pero también vivimos muertes, momentos complicados, y estuvimos los cuatro siempre para bancarnos. Nos veíamos todos los días. Los vi más a ellos que a mi familia en ese momento. Y más que a mis amigos de toda la vida. Eso pasa muy poco en la vida.

DM: Cuando vos tenés compañeros de banda así, aunque los dejes de ver, siempre hay una mirada cómplice. Cuando miro a Rodri o miro a Frankie, hay una mirada que solo compartís con esos compañeros, con esas personas con las que tuviste un vínculo muy profundo sobre un proyecto de vida compartido. Y ahora estamos reflotando ese proyecto para dotarlo de mejores condiciones.

¿Eran de volver a escuchar o pensar en las canciones de Hereford?

FL: Yo eventualmente recaigo. Y te pasa de todo, porque además no solamente escuchas la canción: escuchás todo lo que pasó vinculado a esa canción, todas las odiseas, las cosas malas, las buenas, todo resumido en una canción de rock.

DM: Le pongo una canción a mi hija que tiene cuatro años, que empieza a conocer, y me río. Digo “que finos que estábamos, la puta madre”. Como diciendo, qué bien que estaba esto, qué bien pensado. Capaz que no estaba bien grabado por inexperiencia, pero estábamos bien rumbeados.

GM: Éramos rigurosos. Cada uno por su lado, y aparte la mirada de los otros tres sobre lo que estaba haciendo el otro. “Chiro” cantaba y le decíamos “¿qué te parece si hacés esto?”. Frankie me decía a mí. Me acuerdo de estar grabando el solo de Músicas tibias y de Rodri cantándome la melodía. La idea me la dio él, a mí no se me había ocurrido. Después, mis hijos encajan alguna cada dos por tres, o voy manejando y escucho a uno de ellos, a Manuel, cantando atrás. Y me dicen “vos, papá, esta canción”, no sé qué, y yo me hago el boludo y le digo “sí, sí”, pero por adentro estoy tirando fuegos artificiales de orgullo. Que un hijo te diga eso, y más ellos que no conocieron tan de cerca a la banda, es un impulso muy genuino. En general los hijos no hacen mucho de lo que hacen los padres, a veces que van en contra, y cuando ves que está esa alineación decís “uh, esto está bien”.

Foto: Leonardo Carreño.

Guzmán Mendaro, guitarrista de Hereford

Es el primer Teatro de Verano solos. ¿Cómo toman eso, que hayan pasado diez años de separación de la banda para poder llegar a ese hito?

DM: Para nosotros después de 10 años de no tocar es un desafío. No sabíamos lo que podía pasar. Pero con un tono acertado, Guzmán dijo “creo que nos debemos hacer un Teatro de Verano, pase lo que pase, porque nunca lo hicimos”. Siempre lo tuvimos pendiente y creo que es la manera idónea de volver.

¿Hay algo de esta vuelta que les dé miedo?

FL: No, la banda ya sonaba de antes. Tenemos clarísimo todo. Lo que hacíamos antes de separarnos era siempre darle lo mejor, fuera donde fuera y eso no va a cambiar. Tenemos clarísimo que va a ser, en ese sentido, todo muy parecido a lo que hacíamos hace diez años.

GM: Nosotros tenemos experiencia, pero también nos apagamos diez años, y en ese tiempo pasó de todo. A veces tenemos debates de cómo hacemos la comunicación, y tenemos también opiniones externas que nos guían. Y nos acompañan también con la ansiedad, porque tenemos seis meses por adelante, van a empezar los ensayos y ya hay ansiedad. Una semana antes de comunicar que íbamos a salir estábamos todos altos al piso. Y eso hay que aguantarlo y disfrutar el proceso. Pero tuvimos un gran acierto que fue el silencio, que no se lo contamos a nadie. Cuando salió el bombazo, mi madre me dijo, “¡pero no me contaste nada!”. Esa fue la clave.

FL: Hace un año sabemos que nos juntamos.

GM: Y nos juntamos varias veces con respecto al tema de las canciones, de poner en orden el catálogo de nuestras músicas, poner en orden la casa.

DM: Habíamos firmado unos contratos leoninos. Habíamos cedido un 50%, ahora quedó el update que es un 25% más, tenemos el 75%.

FL: Éramos jóvenes y necesitábamos el dinero, la clásica.

GM: Ofreciendo a cambio lo que se llaman contraprestaciones, que es ruedas de prensa, ponerte en festivales, en revistas. Y no vino eso, y nosotros quedamos abrochados. Y en paralelo con eso, en un par de asados que hicimos, apareció el anecdotario. Que fue el positivo, porque nunca hablamos ni de diferencias, ni de las cosas que nos hicieron mal. Eso se olvida, borrón, afuera y a disfrutar. Y bueno, recordamos cosas lindas y entramos en clima y tomamos la decisión de sacar a pasear a Hereford.

¿Es una vuelta permanente, una vuelta a ver qué pasa, una vuelta por ese evento y listo?

DM: Una de las consignas fue llegar al 25 de noviembre y ver qué pasa, ver cómo nos sentimos en el camino. Porque nos pusimos como meta no cargar con esto, sino que sea un disfrute. Entonces lo que podemos decir es que tocamos el 25, y el 27 hablamos.

Foto: Leonardo Carreño.

Frankie Lampariello, bajista de Hereford

Un recuerdo de Hereford: la vez que un show terminó en estafa, asado y con un cheque prendido fuego

Guzmán Mendaro cuenta una de las memorias más atesoradas de Hereford. Una vez al año, la banda tenía como tradición tocar junto a Buitres y Trotsky Vengarán. Uno de esos shows fue en Paysandú.

"Fuimos con toda la amplificación, con la idea de compartirla entre todos", recuerda el guitarrista. "Se habían vendido 700 entradas, en un lugar que entrarían mil. No estaba explotado pero estaba lindo. Y antes de tocar nos enteramos que el señor que había armado todo el evento se había volado con la guita. Entonces nos juntamos las tres bandas y le dijimos a la técnica que la gente no tenía la culpa, que íbamos a tocar igual y que nosotros íbamos a amortizar el gasto. Íbamos a volver a Montevideo con deuda".

"Nos pusimos de acuerdo, y tocamos: el Chirola contó lo que había pasado, dijimos el nombre del señor, después Hugo de Trotsky dio el número de teléfono, todo así. Al final del show, Claudio Picerno, que era el mánager de las tres bandas, y nos dice “'hay una persona acá que les quiere hablar'. Y aparece un señor que se llamaba Christopher, grandote. Y nos dice 'estaba acá con mis dos hijos, vi lo que contaron y lo que pasó, y la verdad es que le dieron una lección a mis hijos de cómo se tiene que actuar ante una adversidad. Mostraron humanidad e hicieron lo que se debe hacer, se hicieron cargo de esa deuda. Así que los quiero invitar a mi casa, acá a unos kilómetros, a comer un asado'. Y le dijimos, 'mirá que somos 32'. 'Sí, sí, ya sé, síganme', contestó", contó Mendaro.

Al llegar a la casa del hombre, un exportador de miel, se encontraron con un parrillero prendido, lleno de pollos y distintos cortes, un cajón de whisky etiqueta negra, cerveza, y un largo etcétera. Pepe Rambao y Gabriel Peluffo empezaron a tocar temas de Elvis, y la delegación bromeaba con que habían muerto en la ruta y llegado al cielo.

Mendaro continuó el relato: "Guillermo Peluffo se pone a hacer el asado. En un momento, Christopher nos llama y dice, 'bueno muchachos, yo sé que todo esto que les pasó hoy tuvo un gasto, y ustedes se estaban haciendo cargo. Preparé un cheque con un estimativo de lo que les puede haber salido esto, para ayudarlos, porque me siento responsable que en mi ciudad pase esto”. Y le da el cheque a Guille. Él lo agarró, sin mirarlo, y lo tiró al fuego. Nunca supimos cuánto era. Y quedamos todos comiendo y escabiando y nos fuimos a las cuatro o cinco de la mañana".