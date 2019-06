El relato de la mujer que acusa a Neymar: "Fue agresión con violación"

La joven brasileña que acusa a Neymar afirmó que el futbolista la violó y la agredió en París. "Fue agresión juntamente con violación", dijo Najila Trindade en su primera entrevista, que fue difundida este miércoles por el canal brasileño SBT.

La emisora publicó partes de la entrevista una hora antes de que Neymar entre a la cancha para disputar en Brasilia un amistoso contra Catar, previo a la Copa América que desde la semana próxima se juega en Brasil.

Najila Trindade Mendes de Sousa denunció el viernes en Sao Paulo al delantero brasileño. La joven afirma que la agresión y la violación ocurrieron a mediados de mayo en un cuarto de hotel en París, a donde viajó para encontrarse con Neymar.

Neymar niega las acusaciones y se dice víctima de una trampa. La madrugada del domingo, horas después que la noticia sacudió a la prensa brasileña, Neymar publicó un video en Instagram declarándose inocente, y expuso el intercambio de mensajes y fotos íntimas que ambos mantuvieron durante casi dos meses.

En su versión de lo ocurrido, Trindade confirma que ambos se conocieron en Instagram y que después de varios mensajes, migraron a Whatsapp.

"Era mi intención (...) era tener una relación sexual con él", dijo Trindade al ser consultada específicamente sobre el consenso entre ambos. En su primera aparición pública, la joven, que se define como modelo, dijo que Neymar pagó el hotel y los pasajes para París.

Las cosas cambiaron, según Trindade, en el primer encuentro entre ambos. "Él estaba agresivo, totalmente diferente al chico que conocí en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de estar con él, dije ok, voy a intentar manejar esto", respondió Trindade.

"Comenzamos a acariciarnos, a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces, ok, todo bien. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí para parar porque me dolía. Él me dijo 'disculpa, linda'. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no, y yo dije que no ocurriría nada (...) Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido", relató la joven.

Trindade se ve calmada durante la entrevista que será divulgada completa el lunes. Hablando pausado respondió cada pregunta hecha sobre el caso.

Dijo que después de lo ocurrido, quedó "en estado de shock". Confirmó que continuó hablando con Neymar después de ese encuentro para "hacer justicia (...) yo sabía que si no hablaba normalmente con él, no tendría como probar lo que ocurrió". En estos trechos, no se revelaron más detalles de lo que pasó después.

Trindade reconoce tener deudas económicas, pero niega que buscase dinero de Neymar. Dice que sus primeros abogados, que dejaron el caso argumentando que ella les habló de agresión y no de violación, no creyeron en ella.

El canal TV Record divulgó este miércoles una foto del interior del cuarto del hotel en París en la que se ve el que parece ser Neymar en la cama y al parecer pateando a Trindade. La fotografía es diferente a la que supuestamente el jugador le mandó a la modelo.



El padre de Neymar confirmó la autenticidad de la imagen, pero señaló que fue una "trampa" tendida por la modelo al poner un teléfono móvil, aparentemente para cargaren un lugar alto de la pared, pero que en realidad estaba grabando.



"Nadie agrede desde abajo (acostado)", afirmó el padre del jugador, para quien la foto es una prueba de que Trindade forzó la escena y se puso violenta al intentarlo agredir con una copa de vino.

Fuente: AFP y EFE.