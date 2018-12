El relato de un vecino sobre el ataque con motosierra en Jaureguiberry

Un hombre de 29 años fue detenido este lunes luego de que atacara a varios vecinos con una motosierra bajo los efectos del LSD en el balneario Jaureguiberry. El atacante fue detenido entre vecinos de la zona y policías, tras herir de gravedad a un hombre de 35 años en un brazo y una pierna, informó Subrayado y confirmó El Observador.

Gabriel, uno de los vecinos de Jaureguiberry que contuvo el ataque, detalló esta mañana en el programa radial No Toquen Nada (Del Sol FM) qué fue lo que pasó en la tarde del lunes. "En el entorno de las seis de la tarde, mi vecino José, Pepe, estaba en su casa y me gritó que llamara a la policía porque había un tipo que se quería meter en la casa", empezó el relato.

El testigo se acercó a donde lo llamaba su vecino y vio un hombre desnudo y ensangrentado "que era gigante". Según su relato, vio la cara desencajada del atacante y no se animó a salir, y por eso llamó a otros habitantes de la cuadra.

"En cinco minutos estábamos todos ahí y él gritaba: 'Los voy a matar a todos, ustedes son Satanás, yo soy Dios, los voy a matar a todos'", contó el vecino al programa radial. El hombre pateó el portón, salió y se abalanzó sobre ellos, que salieron corriendo. " Se le fue arriba a Nacho (en referencia al vecino herido). Estaba la perra en el medio, la agarró a piñas, le dio tremenda paliza", siguió narrando.

Entonces, el atacante encendió la motosierra, pero se le salió la cadena. Entre siete y ocho personas trataron de frenarlo y no podían con él. "Habíamos llamado a la policía, pero no llegó hasta que pensamos que lo teníamos reducido, pero no fue así porque, aunque eran dos policías, tampoco podían con él", aseguró Gabriel.

El hombre se subió al patrullero que los policías dejaron abierto, pero se trancó en la arena cuando arrancó. Según el testigo, "llegaron cuatro o cinco efectivos más, lograron sacarlo del patrullero y lo entraron esposado a la camioneta". Más tarde otros vecinos le dijeron que el hombre desnudo y ensangrentado era un jugador de fútbol americano que había consumido ácido lisérgico.