El rol del Casmu en la prevención y cuidado por coronavirus durante el año de pandemia

Este fin de semana se cumple un año desde que se detectaron los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay. Desde antes de aquel 13 de marzo, y viendo la situación por la que atravesaba el mundo, Casmu y Emergencias 1727 adoptaron diferentes medidas y decisiones que permitieron afrontar la pandemia con asistencia médica y humana para la prevención, cuidado y atención de sus afiliados, tanto quienes eran covid positivo como los que podían serlo.

En enero de 2020 Casmu formó un comité de crisis, liderado desde la Dirección Técnica por la doctora Ana Soca, para prepararse para la llegada del virus que se esparcía alrededor del mundo. "El 13 de marzo, cuando se desencadenó la pandemia, nosotros ya teníamos todo el plan preparado", explicó el presidente de la institución, Raúl Rodríguez. Los cambios hechos previo a los primeros casos positivos derivaron en que la mutualista estuviera preparada para afrontar la pandemia y que implementara diferentes estrategias.

Camila Casas

Raúl Rodríguez, presidente de Casmu.

Casmu desarrolló diferentes propuestas de atención a usuarios. Una de ellas fue en la atención domiciliaria, con Emergencias 1727 dedicada a la atención de pacientes con síntomas respiratorios, de manera de tener claramente separados a los pacientes contagiados de aquellos sin coronavirus. Las unidades de emergencia fueron equipadas de manera de proteger tanto a funcionarios como a pacientes de posibles contagios de covid.

Sectores Covid

A raíz de la pandemia, en la institución implementaron cambios para mitigar la posible aglomeración en los sanatorios. Uno de ellos fue en la puerta de emergencia, donde ampliaron a 80 la cantidad de boxes para asistir de manera adecuada a los pacientes contagiados con covid. Esto derivó en que el área de psiquiatría se ubicara en otra parte del sanatorio, para que todo ese lugar fuera exclusivo para pacientes con covid, aislados del resto, y que no se produjeran contagios intrasanatoriales.

Por otro lado, previniendo que la pandemia pudiera ser intensa en ese momento, el Casmu transformó el área de cirugía del día en camas de cuidado intensivo, por lo que llegó a tener el CTI más grande del país con 65 camas, todas con respirador, ya desde el comienzo de la pandemia. "Tenemos 20 camas de cirugía del día que son rápidamente transformables en camas de CTI, porque todas tienen monitor y respiradores", explicó Rodríguez. Además, el Sanatorio 1 cuenta con 100 camas para pacientes que necesiten cuidados intermedios.

Camila Casas

Casmu llegó a tener 65 camas de CTI, el más grande del país.

El presidente de Casmu explicó que, previendo que la pandemia podía ser de enormes proporciones, la institución ofreció de forma gratuita el Sanatorio 1 al Ministerio de Salud Pública para la asistencia de pacientes con covid, ya que cuenta con oxigeno central. Si bien no había la posibilidad de intubar, sí se podía administrar oxígeno por máscara.

Investigación e innovación

En conjunto con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Casmu trabajó en el estudio de la presencia del coronavirus en diferentes superficies. Esta investigación derivó en los análisis posteriores que hizo la Intendencia de Montevideo en la flota de transporte colectivo. En esa ocasión, se detectó la presencia de SARS-CoV-2 en tres de 68 ómnibus que circulan por la capital del país.

Además, Casmu puso en marcha el hisopoparking. "Fuimos los primeros que lo pusimos en funcionamiento por una razón de que era la manera de tener aireada la zona en la que la gente se iba a hacer la toma, porque de otra manera, en un lugar cerrado se pueden hacer dos tomas por hora porque hay que airear el área, y eso retrasaba todo", señaló Rodríguez. Este sistema consta en que el posible infectado pase en su auto por el puesto de hisopado para que se le tome una muestra al aire libre.

Otra de las propuestas innovadoras de la institución fue hacer el seguimiento de los pacientes que se encuentran en residenciales. "Normalmente cada institución atiende a su paciente. La propuesta que le hicimos en su momento al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, fue que cada institución debía hacerse cargo de todos los pacientes de la misma casa de salud, con independencia de la mutualista a la que estuvieran afiliados, y eso fue aceptado". Rodríguez agregó que ese mismo día Delgado lo llamó para confirmarles que el Ministerio de Salud Pública utilizaría la estrategia propuesta por Casmu. "Al Casmu le correspondió el seguimiento de 60 casas de salud, algo que que aún hace. Somos los que más casas de salud seguimos, y es todo a costo del Casmu", aseguró.

Ahora, a un año de la llegada de los primeros casos del virus al país, Casmu implementó una policlínica que funciona en el sanatorio de la avenida 8 de Octubre, de nombre PostCovid, dirigida por el profesor Ernesto Cairoli y el doctor Manuel Alcalde, jefe de Salud Mental de la institución. Esta policlínica está destinada a aquellos pacientes que han quedado con secuelas, ya sean psicológicas o físicas, y que requieren una atención especial. "Para eso, los doctores han implementado el desarrollo de una atención diferente que por el momento no hay en ninguna otra institución. Es para personas que hayan tenido el virus y que tengan secuelas, ya sea físicas como de respiración o psicológicas. Las áreas médica y de salud mental nuestras organizaron esta nueva policlínica de atención en conjunto para dar la mejor atención, no solo a los pacientes del Casmu, sino de otras instituciones que quieran venir a atenderse en Casmu", dijo Rodríguez.

"Nunca pensamos que nos íbamos a enfrentar a una pandemia, pero no hay duda que el Casmu ha demostrado en los hechos que es la principal institución en este país y la más preparada para atender a los pacientes con covid. Las cosas se miden por resultados, y en Casmu los resultados son de primer nivel. Esto nos da tranquilidad, y le da la tranquilidad a los socios de que damos lo mejor", concluyó Rodríguez.

Ayuda humanitaria para el Greg Mortimer

En abril de 2020, el crucero Greg Mortimer quedó varado frente a la costa uruguaya con más de 80 pasajeros con coronavirus, y debió permanecer dos meses fondeado. Casmu fue la mutualista que ofreció al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la posibilidad de participar en el rescate, tanto de los pasajeros como de sus tripulantes. Salinas aceptó la propuesta e instruyó a la institución a hacerlo junto al Hospital Británico, con la doctora Karina Rando como encargada de dirigir la estrategia en nombre del MSP.

El Casmu trasladó a cinco pacientes al CTI de los cuales uno murió. Era un hombre de origen filipino que no poseía patologías previas y había sido evacuado del barco luego de que los médicos le diagnosticaran una neumonía severa y que necesitara asistencia de oxígeno.

Tras la evacuación de los pasajeros, aún quedaban los tripulantes. "Entraron en un problema psicológico muy fuerte y en un momento determinado, nuestra vicepresidenta, la doctora Andrea Zumar, que estaba en contacto con los tripulantes del barco, percibió a través de los mensajes que intercambiaban la situación psicológica que se estaba viviendo, en la que había riesgo de suicidio. Zumar me llamó un domingo a la una de la mañana y me dijo que había que hacer algo porque podía pasar algo trágico. A la mañana, cuando me levante y estaba camino a trabajar, pensaba en qué podíamos hacer. y le dije que llamara al canciller que estaba en ese momento, Ernesto Talvi, para ver qué podíamos hacer, y justo tenía la misma idea que nosotros", explicó el presidente del Casmu.

Esa tarde, Zumar se reunió con el comité de crisis del gobierno para determinar la llegada de los tripulantes a tierra. La estrategia era llevarlos a dos hoteles, uno con los covid positivo y otro con los covid negativo, para hacerles el seguimiento. Una vez allí, desde la institución brindaron seguimiento durante más de un mes mediante telemedicina para tratar patologías psicológicas y psiquiátricas, para que cada uno volviera a su país en las mejores condiciones posibles.