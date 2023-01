El saludo de Peñarol a Estudiantes que confundió a los hinchas aurinegros

Estudiantes de La Plata se trasladó a Uruguay para continuar con la pretemporada y jugar partidos amistosos. "Mudamos la pretemporada a suelo uruguayo", publicó el equipo pincharrata con un video del viaje.

Peñarol aprovechó para saludarlos y darles la bienvenida, en honor a una vieja amistad entre los hinchas de ambos equipos.

El saludo de Peñarol confundió a sus hinchas, que pensaron que el tuit desde la cuenta oficial aludía a la presentación de Matías Arezo y Lucas Hernández, jugadores que se están anunciando hace algunos días, pero aún no se confirmaron.

"Lpm pensé que eran Arezo y Lucas llegando, no me hagan eso"; "casi me da algo, cm"; "Me comí el amague", comentaron los aurinegros en Twitter.

Si bien no hay una fecha concreta, la amistad entre ambas instituciones data de la década de 1920 cuando se enfrentaron por primera vez en un partido amistoso. Fue en Montevideo e igualaron 2-2. En la década de 1990 una bandera con la inscripción "El manya es Pincha" acompaña a casi todos los partidos de Estudiantes.