El submarino amarillo de The Beatles cumple 55 años

La legendaria banda británica The Beatles celebra un nuevo aniversario de uno de sus discos más emblemáticos: Yellow Submarine.

La obra, que se estrenó en 1969, fue la banda sonora de la película de animación del mismo nombre. La cara B del elepé incluía música creada por George Martin para la propia película. Por lo que este no se trata solo de un disco más de los británicos.

El álbum se lanzó primero en Estados Unidos, mientras que en Inglaterra no salió hasta cuatro días después.

Contiene seis canciones de la banda, de las cuales Yellow Submarine y All You Need Is Love ya habían sido lanzadas como sencillos previamente.

El proyecto fue considerado una obligación contractual por parte de Los Beatles, a quienes se les pidió contribuir con cuatro canciones para la película. Algunas se escribieron y grabaron exclusivamente para la banda sonora, mientras que las otras eran canciones no lanzadas de otros proyectos.

Por parte de los críticos no hubo unanimidad, hubo quienes sintieron que el material sonaba anticuado y que no estaba a la altura de Los Beatles, aunque el trabajo orquestal de Martin fue mayormente elogiado.

Yellow Submarine alcanzó el top 5 en el Reino Unido y en los Estados Unidos y se relanzó en disco compacto varias veces.

En el disco incluyen dos canciones de George Harrison, inéditas hasta ese momento: Only a Northern Song se había escrito originalmente para Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y en gran parte había sido grabada en febrero de 1967. It's All Too Much se grabó justo antes de que saliera dicho álbum, aunque se acortó para Yellow Submarine, ya que duraba ocho minutos.