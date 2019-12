El sueño de Defazio-Knuppel, a bordo del Nacra 17, camino a los Juegos de Tokio 2020

“Hola, soy Dominque Knuppel, tengo 26 años y formo parte de la tripulación Defazio-Foglia-Knuppel clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la categoría Nacra 17 de vela”, dice con naturalidad, sin ensayo previo y singular énfasis mirando fijamente al lente de la cámara, que registra el momento mediático de la tripulante.

“¿Quedó bien?”, pregunta. Enseguida, la camarógrafa aprueba su presentación.

Es uno de los últimos jueves del año de una calurosa mañana en el Puerto de Buceo. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están a ocho meses, pero la preparación hace de ese tiempo un período tan escaso que les deja la sensación que no será suficiente para atender cada detalle que deben perfeccionar.

“Hola, soy Pablo Defazio, tengo 38 años…”, explica el timonel que ya estuvo en Río 2016 junto a su esposa Mariana Foglia, y que registra un largo recorrido en la náutica, donde construyó una carrera cargada de éxitos.

Lo que por estas horas se desarrolla en silencio, en julio del año próximo, tendrá la repercusión de miles de uruguayos que preguntarán por estos uruguayos, que en un catamarán y en un reducido grupo de embarcaciones (22) buscará una histórica medalla olímpica.

Un día en la vida de los olímpicos

La embarcación, que hasta hace unos minutos volaba en el agua y permitía a Pablo y Dominique seguir acumulando registros para perfeccionar los movimientos y mejorar el rendimiento en el agua, hace de escenografía para las fotos y los videos.

La vida de los olímpicos (dos de los tres que clasificaron, la tercera es Dolores Moreira) queda expuesta ante los medios de comunicación que aceptan el desafío de dar visibilidad a un deporte que se pierde en la soledad del mar.

Un equipo de camarógrafos de Referí sigue desde el agua, en un bote, los movimientos de la dupla que representará a Uruguay.

Esta mañana nada transcurre como el resto de los días en el Puerto de Buceo. Aunque todo se desarrolla bajo la misma rutina, las cámaras que registran cada movimiento, periodistas que le piden tal o cual pose, modifican la naturalidad de los movimientos hasta que bajan al catamarán al agua.

Un entrenamiento abierto a la prensa permite descubrir los mínimos detalles del esfuerzo que implica coordinar los movimientos para conseguir que el viento dé a la embarcación la velocidad que les permite a las orzas generar la sustentación suficiente para levantar los cascos del agua y, literalmente, volar en el trazado establecido, en busca de la próxima boya y de la llegada.

La vida de Pablo y Dominique suele transcurrir en el anonimato de los deportes que no tienen tribunas, que se desarrolla en medio del mar y en donde el orgullo y la ambición de cada uno es el motor que les impulsa cada día. Hasta que un día, los ojos de Referí son capaces de contar la historia del sacrificio y el esfuerzo.

Referí les propone que cada uno realice una pregunta a su compañero de equipo. Defazio rompe el fuego, y dispara: “Después de haber navegado cuatro años en el equipo, ¿pensabas que era tan difícil o cómo imaginabas lo que significaba clasificar a los Juegos Olímpicos?

Dominique, que con la misma soltura con que se mueve sobre el catamarán para ejecutar cada movimiento, responde: “Cuando entré al equipo como suplente, los Juegos Olímpicos eran un objetivo súper lejano. No me daba cuenta lo que significaba. Más adelante, con el paso del tiempo, fui tomando decisiones, que fueron dejar de lado otras cosas para dedicarme 100% a la campaña. Eso fue lo más difícil. Cuando mirás para atrás te das cuenta la cantidad de decisiones que tomaste”.

La respuesta de la triuplante se extiende: “El momento en el que sentí más presión fue en el de la clasificación. Dejamos todo en Lima 2019. Aspirábamos a ganarle a Guatemala, Perú y Venezuela. Con eso teníamos la clasificación. Sin embargo, hasta no estar allí no te das cuenta de la magnitud del evento. Queda la sensación que uno sale al agua y siempre hace lo mismo, siempre da vuelta alrededor de las boyas, que todas son iguales salvo el cambio de algunas condiciones, hasta que llega ese momento en el que al otro día tenés que ir a buscar la clasificación, sabés que no tenés otra chance. Y pensás si estuvieron bien las decisiones que tomaste. Si debí dejar más cosas por el camino para dedicarme a esto. Entonces allí te cuestionas: ¿Trabajo un poco más para financiar la campaña? O me dedico un poco más al entrenamiento para obtener mejores resultados. Ahora, mirando para atrás, es más difícil de lo que imaginaba aquel primer día en el que dije: ‘Dale, me subo al equipo’”.

La incorporación de Dominque apuntaba a blindar a Defazio-Foglia en su campaña a Río 2016. No tenían margen de maniobra y necesitaban una suplente para Mariana.

“Durante cuatro meses me preparé para participar en un torneo en Miami, donde se jugaban la clasificación en la World Cup de Miami. Si Mariana se lesionaba perdían todas las chances de clasificar. Me estuve preparando cuatro meses, y salía al agua desde el bote, acompañando, por si Mariana se lesionaba o sucedía algo. Ese rol de suplente venía con la zanahoria en la que transmitía que querían hacer otra campaña en la que queremos que seas titular”, dice la tripulante.

¿Cómo es la vida arriba de un catamarán?

Cada uno tiene sus roles, explica Dominque y reafirma Defazio.

“El mejor navegante es el que se sabe adaptar a todas las condiciones. En un campeonato tenés siete días de regatas, y el objetivo será promediar para adaptarte de las condiciones de cada día”, puntualiza.

Luego, ella ingresa en los detalles técnicos.

“Esta embaración es bastante exigente desde lo físico, es un Nacra 17, un catamarán rápido, que foilea, por la forma de su quilla y timones, apenas alcanza cierta velocidad el barco se despega del agua. Eso lo hace muy técnico. Cada día probamos los seteos del barco, del cuerpo, qué hacemos nosotros con las velas en esas condiciones y cuando regresamos anotamos en un block de notas las condiciones del día, del agua, si había olas, si estaba plano, qué seteos, cómo nos movemos en el barco. Eso servirá para lograr el seteo ideal para cada condición de carrera".

Lea la nota completa este sábado en la edición impresa de Referí…