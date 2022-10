El termómetro para la temporada: optimismo en Punta del Este y malos augurios para Rocha

No es novedad que Punta del Este sea la meca del turismo para Uruguay, pero este fenómeno histórico cobra relevancia cuando se pone en juego una nueva temporada sin emergencia sanitaria a la vista.

El fin de semana largo que comenzó este viernes 7 de octubre ofició de termómetro para los operadores turísticos que ven un panorama optimista o atemorizador, según dónde se encuentren. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones ingresaron al país más de 21.984 argentinos entre el viernes y el domingo. También lo hicieron 3.597 de Brasil y más de 20.000 uruguayos que se encontraban en el extranjero.

La coincidencia de un feriado que permitiera extender el fin de semana tanto en Uruguay como en Brasil y Argentina hizo que los operadores pudieran tener una prueba piloto de lo que será la temporada de verano 2023.

Según Analía Suárez, presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este, esta convergencia derivó en una muy buena ocupación. “Los hoteles de más categoría tuvieron más argentinos que el resto”, destacó Suárez.

Esta realidad cambia conforme baja la categoría del alojamiento: “De cuatro estrellas para abajo hay un 25% de argentinos, un 30 y pico de brasileños, seguidos por uruguayos y algunos chilenos”, describió y a pesar de confirmar que es un buen momento para el principal balneario acotó: “no como antes que rebalsaba”, en referencia a la prepandemia.

Cuestionó que alojamientos privados que se alquilan en el mercado clandestino también compiten aunque no haya información sobre ellos. “Pedimos al gobierno que este tema se trate, que se regule”, dijo al respeto de las plataformas de renta online como Airbnb.

Algo en lo que todos los operadores coinciden es en que las unidades de lujo son las primeras en ser buscadas y reservadas tanto por argentinos como por brasileños, e incluso por uruguayos o turistas extra-región como norteamericanos.

“El público extranjero se queda en hoteles de lujo que tienen tarifas muy accesibles”, resaltó Suarez. La tarifa en su percepción no solo no ha aumentado, sino que en algunos casos disminuyó; “a veces bajan para poder cerrar la compra”, sostuvo.

El gerente de Solanas Punta del Este, Alejandro D´Elia confirma el esfuerzo que se hace desde las propuestas premium por mantener la tarifa. “De Argentina va a venir un público de un target más alto”, dijo D´Elia y confirmó: ”Podemos decir que lo de mejor categoría ya está reservado”.

Para el gerente de Solanas la tarifa se encuentra “muy resentida” producto de la diferencia cambiaria con Argentina y la depreciación del dólar que los obligan a mantener los mismos valores que el año pasado para poder competir en la región.

“No se puede hablar de ganancia, estamos tratando de recuperar la pérdida”, valoró D´Elia que fue auspicioso de cara al verano 2023 y afirmó que en espera una “buena temporada” para Punta del Este.

Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena, sintió que este fin de semana “fue auspicioso” y se acercó mucho al nivel de ocupación que se veía en Punta del Este en la previa a la pandemia del Covid-19. “Los argentinos de nivel medio alto y alto van a venir porque quieren salir de Argentina ”, subrayó tras haber visitado el vecino país para promocionar el destino.

De cara al cierre del año , las inmobiliarias están recibiendo un gran número de consultas, pero las reservas no necesariamente se cristalizan. “Sí se reservan las casas y apartamentos de lujo, el resto queda para más adelante”, definió Sena que espera que los primeros dos meses del año próximo a nivel de turismo sean aún mejores que los del 2022 y 2021, pero no que 2018 y 2019.

Con respecto a las tarifas, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este recomendó a las inmobiliarias y propietarios que no las eleven para promover la llegada de más turistas. “Lo están respetando”, aseveró al respecto el operador turístico.

Preocupación en Rocha

A 90 kilómetros de Punta del Este, en Rocha, este fin de semana se vivió como un mal augurio. La presidenta de la Corporación Rochense de Turismo, Delvair Amarilla, afirmó que en algunos micro destinos del departamento se vio “baja visita” y que se destaca como punto fuerte el impacto en la gastronomía de los argentinos que llegan a sus propiedades, por ejemplo, en La Pedrera.

En tanto, la Paloma se registró un 50% de ocupación, según los datos que recabó Amarilla. “Las reservas vienen bajas y la visita este fin de semana no fue lo que esperábamos”, destacó.

A su vez, en otras locaciones, se constataron reservas por menos días de lo habitual, de tres, dos o hasta de una noche en el caso de aquellos que se dirigen al Chuy. “Punta del Este por suerte está en positivo, en Rocha diría que estamos preocupados, ya tendríamos que tener un poco más de consultas”, subrayó Amarilla.

Ante este pronóstico, la presidenta de la Corporación pidió al Ministerio de Economía que revise la posibilidad de ofrecer IVA cero a los turistas uruguayos. “Rocha tiene mucha influencia el turismo interno y la verdad que lo que necesitamos”, dijo.

Consultada acerca de si espera una buena temporada, Amarilla ratificó: “Estamos lejos de pensar eso con los indicadores que tenemos”. El amplio abanico de oferta en Rocha ofrece opciones desde $1.200 la noche hasta US$100 en el caso de los hoteles de mayor nivel en Punta del Diablo.

Costa de Oro con menos oferta

El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones, Daniel Santestevan aseguró que en los balnearios que componen la costa se busca, sobre todo, “un ambiente más familiar” y en su visión, en este fin de semana largo se percibió mayor ocupación.

Sin embargo, el hecho de que se haya acortado el tiempo de estadía en la mayoría de los destinos -incluso en Canelones- llevó a que cada vez más propietarios de la zona optaran por alquileres de todo el año en lugar de rentar únicamente por la temporada, lo que hace que se reduzca la oferta de cara al verano.

Según Santestevan, los balnearios más solicitados continúan siendo Atlántida, Parque del Plata y Las Toscas. En este marco, las primeras casas en reservarse fueron aquellas “más valorizadas”, es decir, las que cuentan con piscina que rondan los $3.000 por día. Mientras que una casa para una familia tipo sin piscina unos $1.300 por día.