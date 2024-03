El tío de María Becerra fue a su show en River en caravana: “Mirá si no voy a hacerle el aguante”

El tío de María Becerra finalmente no se perdió el espectáculo de su sobrina en River. Después de que se viralizara un video de Telenoche en el que el hombre expresaba su falta de interés en asistir al concierto, ahora dio una entrevista para relatar cómo fue su experiencia yendo en colectivo junto al resto de la familia.

"Fui al recital en un micro. Si no me mataba María", confesó entre risas el hombre, quien resaltó que muchos seguidores de la artista lo reconocieron y le gritaron: "¡El tío vino!".

Gustavo Barco habló con el tío de La Nena de Argentina después del revuelo causado por la entrevista que surgió por casualidad. "Yo que me saco fotos no más para el documento, aparezco por tele... Me gastaban, me pedían foto, me quería morir...", admitió. Además, mencionó que incluso su sobrina bromeó sobre la repercusión de sus comentarios. "‘Tío, sos famoso’, me decía. No... un calor, una vergüenza...".

Lejos de cualquier controversia, el hombre enfatizó: "María sabe como soy yo, que la sigo a muerte. Compro revistas, le hago fotocopias y la hago firmar por ella para darle a los chiquitos. No hago negocio, lo aclaro. Y quedan contentos".

Consultado sobre su experiencia en el espectáculo de la artista en el Estadio Monumental, destacó: “Nos juntamos toda la familia y fuimos a River en un micro”. “Íbamos como una tortuga, cuatro cuadras y tardamos como dos horas para entrar al estadio. Por ahí, un policía de la Federal sacó una foto y otro gritó ‘el tío vino’. ‘Sí, vine, pero no hago cola’, le dije”, recordó.

Para finalizar, mencionó su participación en el video que realizaron con Los Ángeles Azules: “Estuvimos un montón de horas, mirá que no le voy a hacer el aguante. Estuvimos toda la familia, somos como 60, 70 todos juntos”. “La familia de María es como la 22, el equipo, no abandona”, aseguró. Y concluyó: “No voy a abrir más la boca, Mari, porque no me gusta salir en tele ni nada”.