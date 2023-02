Una salida de juerga y el quiebre con los jugadores: el trasfondo del festejo del Che García ante Argentina

Néstor "Che" García es un entrenador reconocido y laureado en el mundo del básquetbol. Al mismo tiempo un personaje que seduce con la palabra, que cautiva con la pasión que vive el juego y que lleva impregnada en su sangre esa bohemia tan característica en este deporte.

En 2017, Leandro García Morales, ya retirado de la selección uruguaya, lo graficó con estas palabras en nota con Referí: "De Néstor no me sorprende nada. Era cuestión de tiempo. Cuando agarró el proceso en 2013 en Venezuela fue mi último año de selección y quedaron afuera y parecía que se derrumbaba todo. Pero dos años más tarde fueron a los Juegos Olímpicos y ganaron el FIBA Américas en México. Tenemos una relación de amistad, no te digo que es un padre porque no me lleva tantos años, es como un hermano mayor. Fue de los primeros que me abrió de la cabeza del mundo FIBA. Cuando lo conocí yo estaba en Estados Unidos con mucha cabeza del básquetbol colegial de allá, pero él me mostró que acá que se podía hacer una carrera y se puede jugar muy bien con muchos países donde se juega un gran básquetbol. A mí y a Batista, Osimani, Aguiar, Barrera, Taboada. Todos referentes en sus clubes y en la selección. La influencia que dejó fue enorme. En la selección todavía se siguen usando jugadas que él trajo hace 14 años, fue muy fuerte para el poco tiempo que estuvo".

García había dirigido en 2003 a Uruguay con Horacio "Tato" López como ayudante técnico. Cinco años después volvió a Uruguay para tomar el comando de Biguá al que guio a ganar la Liga Uruguaya y el Sudamericano de Clubes, última coronación de un equipo uruguayo a nivel continental, en 2008, la última edición del evento.

FIBA

El festejo con sus jugadores

Fue campeón de liga en Argentina, Uruguay y Venezuela. Con la vinotinto fue campeón sudamericano, de FIBA Américas y olímpico en Río 2016. Con el venezolano Guaros de Lara conquistó la Liga de las Américas en 2016. Se trata entonces de un ganador nato. De un animal competitivo.

Sin embargo, su último ciclo al frente de la selección argentina, cuando asumió como sucesor de Sergio Hernández y con un proyecto a largo plazo (Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024) quedó trunco en forma tan abrupta como inesperada.

García, de 58 años, asumió el mando para las Eliminatorias mundialistas y superó la primera fase con comodidad: cinco triunfos y una derrota, de local contra Venezuela. A Panamá y Paraguay le ganó las dos veces.

La elección estuvo a cargo de Fabián Borro, presidente de la Confederación Argentina de Basketball (CAB) y amigo personal de García.

FIBA

Jean Montero, 19 años y 22 puntos ante Argentina: atrás, el Che

La dirigencia de la CAB ya había tenido algunos encontronazos con los jugadores antes de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 cuando el equipo era liderado por el último bastión de la Generación Dorada, Luis Scola.

En la segunda ronda, Argentina quedó emparejada con Canadá, Bahamas y República Dominicana, arrastrando los puntos contra Venezuela con el que quedó abajo por la diferencia de goles de los partidos jugados entre ambos (perdió por 13, ganó por 3).

Argentina perdió en el debut contra Canadá, en Victoria, por 95-77 y en el segundo partido de esa segunda fase de grupos goleó a Bahamas en Mar del Plata por 95-77.

FIBA

El Che con Argentina en el partido ante Bahamas

Antes del partido contra Bahamas estalló la bomba. El encuentro se jugó un lunes y algunos periodistas argentinos informaron que la noche anterior, García se fue de juerga la noche anterior con una barra de amigos de Mar del Plata, amistades que acunó en su pasaje por Peñarol de Mar del Plata entre 1992 y 1997 siendo campeón de Liga en 1994.

FIBA

La intimidad del vestuario

El lunes de mañana no se pudo presentar a la práctica de tiros de la selección argentina.

Al otro día del triunfo contra Bahamas, la CAB emitió un comunicado expresando que el entrenador había renunciado por razones personales de "intimidad" que "se respetan".

Sin embargo, el portal especializado SoloBasquet informó que el entrenador quería seguir en el cargo y que su renuncia fue forzada. Primero por el grupo de jugadores, a los que no cayó nada bien esa ausencia al entrenamiento. Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Carlos Delfino, Nicolás Brussino, José Vildoza, Marcos Delía y Gabriel Deck, entre otros, jugaron esa noche ante Bahamas. Eso hizo que la dirigencia no lo pudiera sostener en el cargo, máxime porque los basquetbolistas ya habían cuestionado situaciones logísticas vinculadas al viaje a Canadá.

Argentina tenía todo planificado para viajar inmediatamente tras ese partido a Brasil para jugar la Americup. Pero a García prácticamente lo bajaron del avión y la selección pasó a ser dirigida por Pablo Prigioni.

La albiceleste ganó en Recife la AmeriCup, pero en las Eliminatorias tuvo una recta final irregular: derrota con Dominicana de visitante (69-80), ajustado triunfo de visitante ante Bahamas (90-86), triunfo contra Canadá en Mar del Plata (83-72, única derrota de Canadá en todas las Eliminatorias) e increíble caída contra Dominicana el domingo en La Feliz, por 79-75, luego de estar 17 puntos arriba.

En setiembre, poco más de un mes de haber sido despedido de Argentina, República Dominicana lo contrató en sustitución de Melvyn López.

A Dominicana ya la había dirigido en el Mundial de China 2019 con el uruguayo Santiago Alfaro como preparador físico.

El Che terminó demostrando de qué está hecho: ganó los cuatro partidos (los dos a Argentina, a Venezuela y a Panamá) y metió a Dominicana segunda en el grupo y clasificada en forma directa al Mundial.

Los Campazzo, Laprovittola, Delfino, Brussino, Vildoza, Delía y Deck, a quienes había seducido con su palabra al asumir el mando del equipo a fines de 2021, pasaron a ser rivales. Borro y toda la dirigencia argentina, también.

Por eso García festejó como festejó el domingo su triunfo ante Argentina en la mismísima Mar del Plata y los argentinos se quedaron afuera de un Mundial por primera vez desde Colombia 1982.

Subido en andas como un héroe, García festejó en el Polideportivo marplatense.

El aporte "uruguayo"

García sumó para la última ventana de las Eliminatorias a Daniel Seoane a su cuerpo técnico.

FIBA

Daniel Seaone junto al Che García

Seoane nació en Venezuela y tiene padres uruguayos. En la temporada pasada, Aguada apostó por su conducción técnica, pero debido a los malos resultados fue cesado llegando en su lugar Nicolás Casalánguida. En la presente Liga Uruguaya fue Defensor Sporting quien fue tras sus servicios, pero nuevamente los malos resultados generaron que fuera despedido, asumiendo en su lugar Gonzalo Fernández.