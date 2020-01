El "triángulo uruguayo" que encontraron los argentinos para sacar dólares sin pagar impuestos

Luego de la implementación de las diferentes restricciones a la compra de dólares en Argentina, muchos usuarios encontraron problemas de distinta índole para mover sus divisas a diferentes servicios.

De estos problemas uno de los comúnes fue con el sitio PayPal, uno de los más populares servicios de finanzas y pagos digitales. Tras la implementación del cepo, la única forma de recuperar los fondos era a través de Nubi (otra empresa argentina dedicada a las finanzas digitales), el problema para muchos usuarios era que la divisa era forzosamente convertida a pesos y al tipo de cambio oficial (que siempre presenta una brecha con el blue o paralelo).

Por eso varios usuarios de las tarjetas argentinos empezaron a buscar alternativas para escapar a las limitaciones del gobierno de su país. Una de las que acabó volviéndose más popular fue la de la empresa Payoneer, que a través de una maniobra en Uruguay, permite liberar los dólares sin que sean gravados por los impuestos de Argentina.

¿Qué es Payoneer?

Payoneer es una compañía líder en la industria de los pagos globales que trabaja en en más de 200 países de todo el mundo y tiene más de 40 millones de usuarios. Se trata de una empresa que ofrece servicios de pagos, transferencias bancarias y administración de divisas entre otros. Otro de los servicios que ofrece la empresa, y que es clave para entender cómo rescatar los dólares de PayPal, es la opción de tener una tarjeta Mastercard de débito que toma saldo de la cuenta Payoneer.

La tarjeta tomó notoriedad hace algunos años en Argentina cuando se comenzó a usar como una alternativa a los medios de pagos tradicionales.

El servicio funciona a través un sistema propio de la compañía llamado “Global Payment Service” que permite operar con una cuenta bancaria virtual en un banco estadounidense para recibir dinero en dólares, euros, libras esterlinas, dólares australianos, dólares canadienses, y yenes japoneses.

En principio tiene un costo anual de US$ 29.95 pero se puede pedir por referido se amortiza un poco el gasto porque Payoneer te regala US$ 25 al generarse un pago mayor o igual a US$ 1000. Por otro lado, los depósitos bancarios (USPS) tienen una comisión del 1%. Es decir que recibiendo una transferencia de US$ 1000, Payoneer cobraría US$ 10. No tiene impuestos fijos si el saldo es menor a US$ 3.

La maniobra

Muchos usuarios del foro Mi Payoneer encontraron una forma de "saltar" las trabas del cepo y acceder a los dólares papel en sus cuentas PayPal. La operatoria consiste en vincular las tarjetas Payoneer con el servicio de PayPal.

En Paypal, en la sección de Perfil se elige la opción Asociar cuenta bancaria. A continuación, PayPal quedará ligada a la cuenta de Payoneer. En este punto, algunos usuarios reconocieron tener diversos problemas porque PayPal puede no aceptar cuentas virtuales. Según los foritas, es necesario llamar a servicio de PayPal e insistir hasta que se realice la operatoria.

Una vez que las cuentas están asociadas, los usuarios pueden acceder a los dólares en efectivo a través de la tarjeta de débito de Payoneer.

La operatoria, concuerdan los usuarios de la compañía de finanzas, es conveniente realizarla en Uruguay. Acercándose a un cajero en el país vecino se pueden retirar los dólares papel. Se pueden realizar hasta 8 extracciones diarias de US$ 300 y hay una comisión variable. La recomendación de las mayorías es que se haga en cajeros de la Red BROU. Cabe aclarar que la operatoria no se puede realizar por ventanilla, sino solo por ATM.

Esta operatoria, al realizarse en Uruguay y a través de entidades internacionales, no es pasible de ser gravada por impuestos argentinos. En el mismo sentido, es recomendable recordar que se pueden ingresar hasta US$ 10.000 sin declarar al país y en efectivo.

Fuente: El Cronista