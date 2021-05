El unicornio uruguayo dLocal comenzará esta semana a cotizar en Wall Street, según Bloomberg

La empresa uruguaya dLocal, que brinda soluciones de pago en línea a nivel mundial, realizaría este semana su apertura en la Bolsa de Nueva York (Nasdaq), según informaciones de Dow Jones Newswires vía Bloomberg.

La empresa ya completó el registro (F-1) ante la comisión de regulación y supervisión financiera de Estados Unidos (SEC) para la realización de la oferta pública inicial (OPI) que es inminente.

dLocal abriría esta semana el 10% de la propiedad -29,4 millones de acciones de 293 millones- a un precio de oferta entre US$ 16 y US$ 18 por acción, lo cual confirmaría una valorización en torno a US$ 5 mil millones, según expresó en su cuenta de Twitter el economista de Vixion Aldo Lema.

La empresa uruguaya @dLocalPayments abriría esta semana en la Bolsa de Nueva York (Nasdaq) el 10% de la propiedad (29,4 millones de acciones de 293 millones) a un precio de oferta entre US$ 16 y 18 por acción, lo cual confirmaría una valorización en torno a US$ 5 mil millones. https://t.co/16hmzzkfkW pic.twitter.com/ZsV1jhuimd — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) May 30, 2021

A comienzo de mayo trascendió que la compañía había presentado de manera confidencial una oferta pública inicial de acciones en EEUU y estaba trabajando con bancos como JPMorgan Chase & Co. en una salida al mercado que podría concretarse este año.

Será la segunda ocasión en que una empresa de raíces uruguayas cotizará en Wall Street. En mayo de 1999 lo había hecho la compañía de internet StarMedia, según informó El País días atrás.

dLocal se transformó en setiembre del año pasado en el primer unicornio uruguayo al ser valorada en más de US$ 1.200 millones y a comienzos de abril de este año, la tecnológica aumentó su valoración en US$ 5.000 millones luego de recaudar US$ 150 millones en una ronda de inversión, que estuvo liderada por Alkeon Capital.

La empresa brinda sus servicios en 29 países alrededor del mundo y tiene clientes de la talla de Amazon, Spotify o Booking. Otra de las líneas de negocio que tiene la empresa, fundada por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski, es ayudar a otras compañías a enviar dinero a sus agentes y contratistas.