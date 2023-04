La complicada tarde de Cándido y rendimientos que cayeron con los goles de Peñarol

Los rendimientos de los jugadores de Nacional en el uno por uno del clásico ante Peñarol de este sábado en el Campeón del Siglo estuvieron marcados por la estrategia defensiva impuesta por el entrenador Álvaro Gutiérrez, la que venía bien hasta los goles aurinegros en los últimos minutos para quedarse con la victoria 2-0.

Por eso, hubo jugadores de perfil ofensivo que tuvieron que aplicarse a la marca, como Zabala o Pereiro, sin mostrar su peligro en ataque.

El uno por uno de Nacional:

Sergio Rochet (5): Primer tiempo con gran seguridad en un tiro libre en el que intentaron sorprenderlo y en un remate cerrado de Arezo. En ambas estuvo bien parado. También le tapó un disparo a Cristóforo en el arranque del segundo tiempo. En los goles de Peñarol quedó mano a mano con los delanteros rivales que anotaron, sin poder hacer nada.

Leandro Lozano (4): Tuvo mayor tarea defensiva que ofensiva y cerró bien su sector. Subió un par de veces en el primer tiempo pero no pudo hacer buenos centros. Perdió la marca de Kevien Méndez en el primer gol carbonero. Terminó enojado con Saravia en el final del partido. Fue expulsado por los incidentes en el final.

Fabián Noguera (4): Tuvo un buen cierre ante Méndez en el comienzo. Luego vio la amarilla por un corte a Arezo lejos del área. Impreciso con la pelota.

Marcos Montiel (5): Volvió a jugar de zaguero ante la baja de Polenta. Comenzó con mucha calma y bien parado. Fue encargado de las salidas desde el fondo. Venía realizando un buen partido hasta que llegaron los goles de Peñarol.

Camilo Cándido (4): Por los malos antecedentes con Laquintana, la titularidad del lateral tricolor fue uno de los temas de discusión en la previa del clásico. A los pocos segundos de comenzado el partido, le hizo falta al puntero en el inicio del duelo personal que tendría en toda la tarde. Luego, le costó cerrar los centros de Laquintana y también padeció la velocidad del extremo. Ferreyra le perdonó una posible amarilla. En el segundo tiempo Peñarol no llegó tanto por su sector, aunque sí lo hizo en la jugada del primer gol, donde no pudo cerrar el pase atrás. En el final, Laquintana puso el 2-0 luego de que Cándido no lograra cerrar tras un gran esfuerzo. No pudo mostrar su faceta ofensiva, algo que Gutiérrez había destacado en la conferencia previa al clásico.

Yonatan Rodríguez (4): Fue el más retrasado de los volantes en el 4-1-4-1 que puso Gutiérrez. A los 27 quedó condicionado por una falta desde atrás a Méndez. Tuvo algunos buenos quites, con más marca que juego. Tras el partido ingresó desde el banco de suplentes en una acalorado reacción cuando hubo tumultos entre futbolistas. Fue expulsado por los incidentes.

Diego Rodríguez (4): Fue amonestado a los 17’ por un cruce con Coelho. Hizo una buena jugada colectiva con Pereiro, la única combinación ofensiva de Nacional en el primer tiempo. Tuvo su habitual entrega para marcar.

Diego Zabala (4): Apareció como titular en el equipo tricolor en la que quizás fue la sorpresa de Gutiérrez. Cubrió la banda derecha a la hora de defender, pero estuvo lejos del área rival, donde hace la diferencia.

Federico Martínez (5): Intentó con maniobras individuales pero quedó muy solo. En el segundo tiempo tuvo una gran ocasión pero su tiro dio en el palo. Fue la mejor que tuvo Nacional. Levantó al igual que Pereiro y Fagúndez cuando los tres conectaron.

Gastón Pereiro (4): Comenzó más de volante defensivo que ofensivo, sin incidir en ataque. Tuvo la primera ocasión de Nacional a los 51 pero remató de derecha muy alto. Luego hizo una gran corrida que finalizó con un remate en el palo de Martínez. Cuando parecía que venía mejorando, Gutiérrez lo sacó, al igual que a Fagúndez.

Franco Fagúndez (3): “Tenela Fagúndez”, le pidió Gutiérrez a los 38 minutos. El 10 tricolor no logró destacarse en el primer tiempo. El DT le ordenó que le tapara la salida a Cristóforo. Habilitó muy bien a Martínez en su tiro en el palo, quizás pudo haber definido él. Sigue sin poder repetir su mejor nivel.

Francisco Ginella (4): Entró a los 66’ por Pereiro. Tuvo algunas ocasiones de contra en las que quedó como el enlace con los atacantes.

Alfonso Trezza (3): Ingresó a los 66’ por Zabala para jugar por la banda derecha pero no tuvo ningún desborde ni acción por su sector.

Emmanuel Gigliotti (4): Entró a los 66’ por Fagúndez e intentó conectar con Damiani. No lo habilitaron.

Bruno Damiani (-): Entró a los 80’ luego del primer gol de Peñarol. En su debut no pudo mostrar nada.