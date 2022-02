El uruguayo que juega en el Real Madrid y fue convocado por la selección española

Álvaro Rodríguez, hijo del exjugador de Peñarol Daniel "Coquito" Rodríguez, fue convocado por la selección española sub 18 para un partido amistoso contra Dinamarca que se jugará el 23 de febrero.

Rodríguez tiene 17 años, juega en divisiones juveniles del Real Madrid y posee la doble nacionalidad, uruguaya y española.

Alvaro Rodríguez juega en juveniles de Real Madrid

Juega de centrodelantero y llegó a Real Madrid desde las formativas de Girona, que es donde nació.

En agosto de 2021 no pudo participar por una lesión del Torneo de L'Alcudia con la selección sub 19 de Uruguay, aunque no quita que pueda ser convocado en el futuro.

A pesar de participar en este tipo de partidos, el jugador puede volver a ser citado nuevamente por Uruguay.