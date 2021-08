El uruguayo videonómano

El 1º de agosto de 1981, un minuto pasada la medianoche, la cadena MTV irradió el primer video de una historia que cumple 40 años, con mucho menos entusiasmo, ideas y energía creativa que un artista que al cumplir esa edad sueña con tener a su lado una muchacha 20 años menor que lo ayude a sentirse eterno, al menos mientras el amor y el deseo estén presentes. El video inaugural fue Video Killed the Radio Star, del trío The Buggles, canción grabada en 1979 que llegó al número uno de ventas en 16 países. El que es considerado himno de una nueva era de la historia de la televisión, dice: “Fuimos demasiado lejos, no podemos rebobinar”. Los remanentes musicales de una década que ya no puede rebobinarse continúan llegando desde muy lejos, incluso algunos grupos fundamentales de esos años, caso U2, mantienen vigencia absoluta, como si todavía esa época no hubiera concluido por completo, aunque se va quedando sin algunos de sus emblemáticos habitantes. Algún día se irán todos, pero incluso para ese entonces los sonidos asociados a la década de 1980 continuarán trayendo vivencias asociadas a la felicidad y a la juventud, cuando tenían la vida por delante.