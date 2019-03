El viaje de Cristina, la salud de su hija y especulaciones sobre su candidatura

La expresidenta y senadora argentina Cristina Fernández sorprendió en la mañana de este jueves con un video en el que contaba que viajaría a Cuba para acompañar a su hija Florencia, que estaba atravesando un grave problema de salud.

A partir de ese momento comenzó a tejerse una serie de especulaciones sobre el futuro de Fernández, en especial cuando un allegado suyo, operador kirchnerista y exembajador en el Vaticano deslizó la idea de que no se presentara a la competencia electoral.

“No tiene ningún sentido que Cristina sea candidata si el microclima en el que se tiene que mover es esta locura, este odio. Citarla a ocho indagatorias en un solo día es algo que en Argentina se naturaliza. Esta es la mayor crueldad judicial”, dijo en radio Continental Eduardo Valdés, también integrante del Parlasur.

Rapidamente, el equipo de trabajo de Fernández desestimó esa posibilidad y dijo que este hecho no modifica para nada su actividad política, según informó Clarín. El medio habló también con exfuncionarios que indicaron que, teniendo en cuenta la personalidad de la expresidenta, las cosas que la indignan la predisponen más para la campaña.

Los intendentes de la provincia emitieron un comunicado que denuncia, al igual que Fernández lo indicaba en el video, una "persecución judicial" contra la familia Kirchner y rechazaron que esta situación cambie su futuro electoral, indicó Clarín.

"Esto la fortalece. Si le atacan a la familia va a salir con todo", indicaron.

Ataques de pánico

El video que publicó Fernández, editado con fotos de su hija Florencia, termina con un reclamo directo. "Les pido a los que nos odian que se metan conmigo, no más con Florencia", dice la expresidenta.

Allí Fernández no dijo de qué se trataba el problema de salud de Florencia, pero sí atribuyó su dolencia a la "persecución que han hecho sobre ella porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner".

Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando. pic.twitter.com/kGszGfzbzb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 14, 2019

"El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud. Es que es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre", Néstor Kirchner, fallecido en octubre de 2010, dijo la exmandataria.

Pero pocas horas después Valdés dio a conocer de qué se trata el problema de salud de Florencia. En declaraciones a radio Continental, aseguró que sufría "ataques de pánico" con frecuencia. Y añadió: "Permanentemente sentía a través de trascendidos periodísticos que en cualquier momento la iban a detener”.

El abogado dijo que estuvo con la expresidenta el domingo pasado, y que le habló de los problemas de su hija.

"Me contó que había tomado la decisión de viajar a Cuba a verla, que estaba haciendo un tratamiento producto de lo que ella describe muy bien”, añadió.

“La ex presidenta desde la política se banca todo, pero es muy difícil cuando te tocan a tu hijo. Ahí si le duele mucho, le duele el doble. No la vi bien a Cristina y se lo dije: es la primera vez que la veo golpeada. La vi muy dolorida cuando me contó que viajaba a Cuba. Y después se lo escribí en un mensaje que le envié. Sabía que estaba mal Florencia pero no sabía que era tan grave”, dijo.

Ante la Justicia

La expresidenta y sus dos hijos, Máximo y Florencia, enfrentarán un juicio oral aún sin fecha, acusados de lavado de dinero a través del alquiler de hoteles de la familia

Antes, el 21 de mayo, empezará otro juicio en el cual está acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez con la concesión irregular de 51 obras públicas por 46.000 millones de pesos (unos 1.127 millones de dólares) en Santa Cruz.

Al ser procesados en mayo pasado, Fernández y sus hijos fueron además embargados en 800 millones de pesos (unos 19 millones de dólares).

La expresidenta es senadora y su hijo diputado nacional, por lo que cuentan con fueros parlamentarios que les impiden ser encarcelados, pero no ser enjuiciados.

El Observador con El Cronista y AFP