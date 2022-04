Embajador en Rusia renunció a gremio de Cancillería por falta de apoyo en situación de guerra

El embajador de Uruguay en Rusia, Daniel Castillos, renunció a la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay (Afuseu) debido a la falta de "apoyo" y "solidaridad" que sintió en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y al ver una "capacidad de incidencia" de la agrupación "cada vez más reducida", escribió en una carta enviada a la presidenta de Afuseu, Valeria Csukasi, con fecha al 1° de abril, a la que accedió El Observador.

Castillos indicó que esperaba un mayor respaldo ante la situación "compleja y delicada" que viven tanto él como su familia en Rusia, conyuntura que también afecta al funcionamiento de la Embajada. Agregó que notó esta falta de apoyo en otras "situaciones difíciles" de su carrera como embajador, que no especificó. El diplomático de larga experiencia había sido designado durante la gestión de Ernesto Talvi para ser el jefe de misión en Bruselas, pero la llegada De Francisco Bustillo generó un cambio de planes y le modificaron el destino sin demasiadas explicaciones.

Para el diplomático, Afuseu perdió la capacidad de "sintetizar las prioridades, aspiraciones o preocupaciones reales de todos sus socios" en un programa común. En vez de ello, el embajador en Rusia alegó que la asociación llegó a una acción "estéril", "divisiva" e "inconducente", lo que se ve reflejado en su exclusión de la Junta de Destinos, que evalúa las representaciones a las que destinan a los diplomáticos.

"Somos un agrupamiento sin un sentido real de pensamiento ni acción colectivos", criticó Castillos, quien cree que por ello Afuseu no pudo "articular" y "negociar" propuestas para lograr "importantes reformas estatutarias del servicio exterior" o "modificaciones en temas de trascendencia" para sus carreras como trabajadores. "La asociación hoy no me representa", enfatizó el embajador.

Por estas situaciones, el diplomático afirmó que la asociación de funcionarios que actualmente preside Csukasi –designada como embajadora en Malasia– se debe "un debate serio y profundo sobre el rol que quiere desempeñar en el futuro", y su necesidad de "repensarse" como un organismo "colectivo", con el fin de "impulsar y defender la carrera diplomática".