Emiliano Brancciari y los incidentes en el Gran Parque Central: “Tenían intención de pegarle a la gente"

Emiliano Brancciari, el cantante de No Te Va Gustar y reconocido hincha de Boca Juniors, contó su experiencia en el Gran Parque Central el pasado miércoles, a donde fue a ver el partido ante Nacional por Copa Libertadores, y donde hubo represión policial en los ingresos.

“La represión fue injusta”, dijo Brancciari, nacido en Argentina, este viernes a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

Brancciari contó que llegó sobre las 18:00 a las inmediaciones del Gran Parque Central, horario en el que abrían puertas, pero que a las 18:10 las cerraron con un vallado y ya no se podía entrar porque primero iban a ingresar quienes llegaban en los ómnibus de “La 12”, la barra brava de Boca.

Unos 10 o 12 ómnibus pasaron primeros y el resto de los hinchas tuvo que esperar una hora y media o dos, agregó. “Cuando ya no había más ómnibus de la barra la gente empezó a pedir que los dejaran pasar de a pocos, pero ya se veía que el encare era poco hostil de la guardia montada”, señaló.

El músico contó que los hinchas mostraban su QR, pero en ese tramo del vallado lo policías no podían controlar porque no tenían el escáner, lo que se hacía en un segundo vallado.

Operativo en el GPC

“La represión fue injusta, fueron tres veces de disparos de gases lacrimógenos y palos para la gente”, señaló.

El cantante luego pudo avanzar y pasar al segundo vallado donde hacían el control de QR.

Por eso le pareció “injusta” la “violencia” que hubo en el primer vallado, ya que no había posibilidades de que entraran en avalancha ya que debían mostrar sus entradas.

Para el músico la represión policial fue "absurdísima". “Algún idiota tiró alguna piedra, pero la propia gente de Boca les decía que no porque si no, no entraban”, agregó. "Estaban ahí (los policías) con intención de romper, de pegarle a la gente".

El cantante dijo que él no zafó de esa situación. "Hubo tres veces gases y en un momento me iba a ir, pero un amigo me dijo que ya estábamos y que esperáramos un poquito más".

"Yo llegué a las 18:10, a las 18:00 que abrían las puertas del estadio, y a las 18:10 ya no se podía pasar para poder dejar bajar a los ómnibus de la barra. Protegieron a la barra cuando estaba entrando, pero a la gente común le pegaron", dijo Brancciari, quien reconoció que había gente que no tenía entradas, pero se iba "pacíficamente" en el siguiente vallado.

Foto: Leonardo Carreño.

Boca en el Parque Central

“Lo que me indigna, que por eso estoy hablando y contándolo, es que mucha gente está diciendo que era toda gente sin entrada que querían entra en avalancha. Eso no era así. Porque la policía montada no tenía idea si el QR era falso, ellos no podían discernir eso”, comentó.

“Se ve que el operativo estaba un poquito violento de más”

Brancciari, quien dijo ser de Boca desde que nació, señaló que también hinchas de Nacional tuvieron problemas en el Parque Central.

“Tengo infinidad de amigos de Nacional que estaban en otras tribunas y me iban contando que cuando iban entrando también tenían problemas, se ve que el operativo estaba un poquito violento de más, le pasó también a mis amigos de Nacional”, dijo.

El cantante comentó que hubo imágenes, como policías a caballo y algunos con sables en sus manos, que le parecieron la década “de los 90”.

Hablando de fútbol, Brancciari opinó que el juego de Boca le pareció “horrible”. “Horrible el planteo y poner a Medina de extremo cuando es el mejor jugador de Boca por el medio. Lo que pasa es que Almirón está enamoradísimo de Campuzano, entonces lo pone y tiene que poner a Medina, ya ahí la cosa no funciona. Advincula viene de una lesión y caminaba. Y después cuando puso a los chiquititos mejoró un poco”.

La revancha será el próximo miércoles en La Bombonera, donde Brancciari estará para alentar a su equipo.