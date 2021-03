Emiliano Lasa fue destacado por Tokio 2020: “La estrella de Uruguay”

El atleta uruguayo Emiliano Lasa fue destacado en la web oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se lo presenta como “la estrella de Uruguay”, se hace un repaso de su carrera y de sus aspiraciones para llegar a sus segundos juegos tras su gran actuación en Río 2016.

Hace casi cinco años del momento más grande en la carrera del atleta Emiliano Lasa, dice la web de los juegos japoneses al recordar su sexto puesto en Río, lo que le valió recibir el diploma olímpico.

"Fue importante para mí y para todo Uruguay, y eso que el atletismo no es un deporte muy usual en Uruguay, donde se mira más que nada fútbol o un poco de básquetbol. Pero el atletismo, como otros deportes individuales, se deja un poco de lado", reconoció el especialista en salto largo, quien recientemente fue fichado por Peñarol para su equipo de atletismo.

El atleta tuvo un pico de popularidad tras su histórica actuación en los juegos brasileños, lo que pudo percibir en las calles.

"No es fama, sino un reconocimiento. Uruguay es un país bastante chico, y yo soy de la capital, de Montevideo. Allí somos un millón y medio y nos conocemos bastante todos, parece. Y sí, me reconocen a veces en la calle, sobre todo después de Río”, explicó.

“Pero nada que me pese, digamos. No estoy al nivel de no sé, un (Luis) Suárez o un (Edinson) Cavani en Uruguay, pero sí me siento contento de que se reconozca lo que he hecho y veo que la gente lo reconoce positivamente", agregó Lasa, quien contó que tras su sexto puesto en 2016 recibió videos de padres en los que se veía a sus hijos intentando saltar como él.

De cara a Tokio 2020, el atleta, quien el pasado fin de semana volvió a saltar en Montevideo luego de una larga lesión que lo tuvo en recuperación durante el año pasado, reconoció que será “difícil” clasificar por la marca mínima, la cual está fijada en 8.22 metros.

Camilo dos Santos

Lasa con la de Peñarol en su vuelta a la pista

Su mejor marca y récord nacional es de 8,26 metros. El fin de semana en la Pista de Atletismo del Parque Batlle se impuso con un salto de 7,57 con el que retomó las competencias.

Hoy Lasa está décimo en el ranking de World Athletics y considera que esa será la vía para llegar al torneo olímpico. "Mi fuerte siempre ha sido estar en el ranking porque soy una persona bastante constante con marcas de 8 metros que me permiten estar siempre bien ubicado en el ranking", explicó.

Pensando en Tokio, Lasa cree que se puede aspirar a una medalla, pero sabe que se debe ir paso a paso.

Lasa busca el pasaje a sus segundos Juegos

"Nadie puede decir 'Ey, yo voy a ser medallista, yo voy a ganar, voy a ser campeón Olímpico', porque eso es dificilísimo”, manifestó. “Hay que estar bien en ese momento de la prueba, y eso nadie lo sabe, aunque sin duda hay gente que está en otro nivel”.

“Pero bueno, en ese momento de la prueba de la final nunca se sabe. Creo que se puede llegar a una medalla, pero obviamente paso por paso clasificar, después pasar a la final, que no es nada fácil. Y bueno, en la final se verá", expresó.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, que se suspendieron por la pandemia el año pasado, están fijados para llevarse a cabo desde el próximo 23 de julio al domingo 8 de agosto.

"Va a ser un poco raro por el tema del público, por el tema de la bandera y todo eso. Pero bueno, ojalá que se puedan hacer bien y que podamos competir después de que se supere", señaló Lasa, quien está en la recta final de cuatro meses para sellar su pasaje a Tokio.