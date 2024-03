Empleo ideal: la familia real de esta Corona busca jardinero y pagan sueldo de 29.000 euros, cómo aplicar

En una inusual, pero atractiva convocatoria, una familia real de las más importantes en la historia europea ha lanzado una oferta de empleo para encontrar al próximo encargado de sus jardines, ofreciendo una oportunidad laboral que se aleja de lo cotidiano. Con un paquete salarial que asciende a los 29.000 euros anuales, esta posición no solo promete ser un empleo, sino una vocación para aquellos con habilidades y pasión por la jardinería.

¿Te gustaría dejar España para salir en búsqueda de un sueño laboral? Solo debes cumplir ciertos requisitos para pasar a ser el próximo jardinero de un famoso palacio europeo, con más de 200 años de historia. ¡Conoce todo sobre esta oferta de empleo inédita en Europa!

Empleo en el Reino Unido: la familia real británica busca jardinero para el Palacio de Buckingham y paga sueldo de 29.000 euros

La familia real británica ofrece una oportunidad de empleo que destaca por su singularidad y tranquilidad. Se busca un individuo apasionado por la jardinería para asumir la responsabilidad de cuidar los jardines del palacio, un empleo con un contrato fijo que promete no solo un sueldo anual de 29.000 euros, sino también la oportunidad de trabajar en un entorno histórico y culturalmente significativo.

La oferta de empleo fue publicada en el perfil oficial de LinkedIn de la residencia oficial de los príncipes de Gales.

La posición abierta implica dedicar 36 horas a la semana al cuidado y mantenimiento de los espacios verdes de Buckingham, con la posibilidad de trabajar algunos fines de semana y festivos.

La oferta de trabajo pone énfasis en la importancia del conocimiento especializado en el cuidado de las plantas, particularmente en lo que respecta a las perennes, el césped y los arbustos. Sin embargo, va más allá al destacar la necesidad de comprender y aplicar prácticas modernas de sostenibilidad, así como de tener un conocimiento profundo sobre la biodiversidad de los jardines.

Además, se valora la experiencia en el manejo de una variedad de maquinaria hortícola, como cortasetos y cortadoras de césped, lo que sugiere un trabajo práctico e interactivo con el entorno.

Cómo trabajar en el Palacio de Buckingham: aplica al puesto de jardinero en la familia real británica

Para aquellos profesionales de la jardinería que deseen aprovechar esta oportunidad única de trabajar en los históricos jardines de la residencia real, el proceso de aplicación es sencillo, pero requiere atención a los detalles y una preparación adecuada. Aquí te ofrecemos una guía paso a paso sobre cómo aplicar a esta vacante:

