En el Desfile de Llamadas del año que viene 14 de las 46 comparsas serán del interior

Elegguá fue la mejor comparsa en las Llamadas de Admisión, donde compitieron 49 conjuntos, 23 de los cuales clasificaron para participar en el Desfile de Llamadas de 2023, que se hará en las noches del jueves 9 y viernes 10 de febrero.

En el desfile del año que viene, por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores, participarán las 23 mejores del desfile de 2022 (en la noche del viernes) y estas 23 que ahora clasificaron (en la noche del jueves).

Este año las Llamadas de Admisión se realizaron en dos jornadas, el domingo 9 y el domingo 23 de octubre, por la avenida Delmira Agustini, en el Prado, con partida en la avenida Buschental y llegada en la avenida León Ribeiro.

El jurado, presidido por Xosé de Enríquez, fue integrado por Laura Méndez, Leticia Tazzi, Gabriela Fernández, Claudia Gisel Silva, Alfredo Leirós, Luis Vázquez y Jorge Caticha.

De las 23 que acaban de clasificar, nueve son del interior y entre esas nueve hay tres de Durazno, donde la cultura candombera es de gran porte, tanto que su desfile de comparsas es considerado el más relevante sin considerar el que se desarrolla en los barrios Sur y Palermo de Montevideo.

En total, considerando las que ya estaban clasificadas de las 46 comparsas que desfilarán en febrero de 2023 habrá 14 procedentes del interior, una presencia que sigue creciendo en cantidad y calidad, según se destacó a El Observador desde la Intendencia de Montevideo, organizadora de la actividad en coordinación con las dos entidades que nuclean a las formaciones candomberas: Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares (Daecpu).

Xosé de Enríquez puntualizó que hubo dos comparsas descalificadas: Lulonga, por no alcanzar el mínimo de componentes exigido y Tupra, por no alcanzar el mínimo de tambores exigido por el reglamento. Hubo, además, otras sanciones con quita de puntos: Uganda (-6), Agguanile (-2), Senegal (-2), Umbelé (-10) y La Bembona (-2), por atrasos, pero en ninguno de los casos las sanciones fueron determinantes para que no lograran clasificar.

Crece el número de comparsas que llegan desde el interior.

Las 23 clasificadas y los puntajes

ELEGGUÁ 2179 OKEOLE 2156 AFROCAN 2129 (Durazno) AGGUANILE 2104 MALANQUE 2091 SHANGRILONJA 2073 (Ciudad de la Costa) LAS LONJAS DE CUAREIM 2062 NIMBA 2058 CANDOMBE REENCUENTRO 2049 (Durazno) MAKONDO 2041 LONJAS DEL PUEBLO VICTORIA 2034 BATEA DE TACUARI 2033 LA QUE MUEVE CIUDAD DEL PLATA 2030 (San José) UGANDA 2017 LA EXPLANADA 2014 (San José) LA COVACHA 1998 (Paysandú) KALUMKENBÉ 1989 (Canelones) UBUNTU 1969 KIMBUNDU 1967 (Durazno) SILANGA NSUNDU 1959 LA MALUNGA 1945 K.S.C. 1915 DE SAN CARLOS 1914 (San Carlos)

En las Llamadas de 2023 participarán 46 comparsas.

Las 23 que ya estaban clasificadas

CENCERIBÓ VALORES C 1080 LA GENERACIÓN LUBOLA (Maldonado) HECHICEROS (Young) YAMBO KENIA LA FABINI CANDONGAFRICANA (Canelones) SARABANDA LA JACINTA M.Q.L. LA UNICANDÓ LA TANGÓ SONIDANZA (La Paz) LA RODÓ LA FACALA LA FUERZA LA GOZADERA SAMBURÚ MORÁN (Fray Bentos) TEMPLANDO EN PUERTO RICO BARRICA L.C.V. INTEGRACIÓN

Registro fotográfico de nuestras agrupaciones en el día final de las #LlamadasDeAdmisión. pic.twitter.com/ImA7IkEC3C — DAECPU (@daecpu_oficial) October 24, 2022

Los últimos campeones

En 2022 el Desfile de Llamadas fue ganado por Cenceribó, comparsa de La Teja. En 2021 no se realizó el desfile, dadas las restricciones por la pandemia de covid 19. En 2020 también había ganado Cenceribó y en 2019 Tronar de Tambores. Antes hubo un tricampeonato de Cuareim 1080, de 2016 a 2018.

El espectáculo en la prueba de admisión fue gratuito.